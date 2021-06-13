شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك تغيير إعدادات اللغة على انستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر



يمكنك اتباع الخطوات أدناه لتغيير إعدادات اللغة الخاصة بك على انستجرام باستخدام التطبيق: القاهرة - سامية سيد - يعد انستجرام المملوك لفيس بوك هو تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير الذي يسمح للأشخاص بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو وإرسال رسائل مباشرة إلى العائلة والأصدقاء، ويستخدم التطبيق مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وعلاوة على ذلك، يتيح لك التطبيق تصفح ومشاركة المحتوى بلغات مختلفة، لذلك ، يمكنك التبديل بسهولة إلى لغات مختلفة على انستجرام والتعبير عن نفسك بطريقة أفضل.يمكنك اتباع الخطوات أدناه لتغيير إعدادات اللغة الخاصة بك على انستجرام باستخدام التطبيق: الخطوة 1: افتح تطبيق انستجرام على هاتفك.

الخطوة 2: اضغط على ملف التعريف الخاص بك ، الموجود في أسفل اليمين للانتقال إلى ملف التعريف الخاص بك.

الخطوة 3: الآن ، اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في أعلى اليمين.

الخطوة 4: اضغط على "الإعدادات"> "الحساب"> "اللغة"

الخطوة 5: حدد اللغة التي ترغب في التبديل إليها

كيف يمكنني تغيير إعدادات اللغة في تطبيق فيس بوك على أندرويد ؟ - افتح تطبيق فيس بوك على هاتف أندرويد الذكي الخاص بك

- اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في أعلى اليمين

- علاوة على ذلك ، انقر على "الإعدادات والخصوصية" ثم انقر على "اللغة"

- الآن ، من القائمة ، اختر اللغة التي ترغب في تعيينها

كيف يمكنني تغيير إعدادات اللغة في تطبيق فيس بوك على iOS؟ - على جهاز iPhone الخاص بك ، افتح تطبيق فيس بوك

- اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة الموجودة في أسفل اليمين

- مرر لأسفل وانقر على "الإعدادات والخصوصية" ثم انقر بعد ذلك على "لغة التطبيق"

- سيتم نقلك إلى إعدادات جهاز iPhone الخاص بك. من هناك ، يمكنك تحديد اللغة المفضلة

هل يمكنني تغيير إعدادات اللغة لـ فيس بوك في المتصفح؟ - انقر فوق سهم القائمة المنسدلة الموجود أعلى يمين فيس بوك

- حدد "الإعدادات والخصوصية" وانقر بعد ذلك على "الإعدادات"

- الآن ، انقر فوق الخيار "اللغة والمنطقة"

- في قسم لغة فيس بوك ، انقر فوق الخيار "تعديل"

- من القائمة المنسدلة ، اختر لغتك المفضلة وانقر على الخيار "حفظ التغييرات"

كيفية تغيير إعدادات اللغة في تطبيق انستجرام على أندرويد أو iOS؟ - افتح تطبيق انستجرام على جهاز أندرويد أو iOS الخاص بك

- اضغط على أيقونة الملف الشخصي الموجودة في أسفل اليمين

- اضغط على ثلاثة خطوط أفقية في أعلى اليمين

- الآن ، اضغط على "الإعدادات" ثم على "الحساب"

- علاوة على ذلك ، انقر فوق الخيار "اللغة" وحدد اللغة المفضلة من القائمة