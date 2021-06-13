شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك تغيير إعدادات اللغة على انستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر
يمكنك اتباع الخطوات أدناه لتغيير إعدادات اللغة الخاصة بك على انستجرام باستخدام التطبيق:
الخطوة 1: افتح تطبيق انستجرام على هاتفك.
الخطوة 2: اضغط على ملف التعريف الخاص بك ، الموجود في أسفل اليمين للانتقال إلى ملف التعريف الخاص بك.
الخطوة 3: الآن ، اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في أعلى اليمين.
الخطوة 4: اضغط على "الإعدادات"> "الحساب"> "اللغة"
الخطوة 5: حدد اللغة التي ترغب في التبديل إليها
- افتح تطبيق فيس بوك على هاتف أندرويد الذكي الخاص بك
- اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في أعلى اليمين
- علاوة على ذلك ، انقر على "الإعدادات والخصوصية" ثم انقر على "اللغة"
- الآن ، من القائمة ، اختر اللغة التي ترغب في تعيينها
- على جهاز iPhone الخاص بك ، افتح تطبيق فيس بوك
- اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة الموجودة في أسفل اليمين
- مرر لأسفل وانقر على "الإعدادات والخصوصية" ثم انقر بعد ذلك على "لغة التطبيق"
- سيتم نقلك إلى إعدادات جهاز iPhone الخاص بك. من هناك ، يمكنك تحديد اللغة المفضلة
- انقر فوق سهم القائمة المنسدلة الموجود أعلى يمين فيس بوك
- حدد "الإعدادات والخصوصية" وانقر بعد ذلك على "الإعدادات"
- الآن ، انقر فوق الخيار "اللغة والمنطقة"
- في قسم لغة فيس بوك ، انقر فوق الخيار "تعديل"
- من القائمة المنسدلة ، اختر لغتك المفضلة وانقر على الخيار "حفظ التغييرات"
- افتح تطبيق انستجرام على جهاز أندرويد أو iOS الخاص بك
- اضغط على أيقونة الملف الشخصي الموجودة في أسفل اليمين
- اضغط على ثلاثة خطوط أفقية في أعلى اليمين
- الآن ، اضغط على "الإعدادات" ثم على "الحساب"
- علاوة على ذلك ، انقر فوق الخيار "اللغة" وحدد اللغة المفضلة من القائمة