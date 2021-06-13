تكنولوجيا: تسريبات توضح أحجام الشاشة في هواتف سامسونج القادمة Galaxy S22

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير الجيل الجديد من هواتف Galaxy S22 إستعداداً للإعلان الرسمي في يناير من العام المقبل، ولقد أوضحت تسريبات نشرت اليوم أحجام الشاشة في الإصدارات المقبلة.

تقدم سامسونج العام المقبل ثلاثة إصدارات في سلسلة هواتف Galaxy S22، والتي تشمل الإصدار الرئيسي وإصدار Galaxy S22 Plus وأيضاً Galaxy S22 Ultra.

أكدت عدة مصادرة على أن الجيل القادم من هواتف Galaxy S22 تأتي بحجم أصغر للشاشة مقارنة بالجيل الحالي، ومن المقرر أن تأتي الإصدارات الجديدة بأحجام شاشة كالتالي:

Galaxy S22 حجم شاشة يتراوح بين 6.06 إلى 6.1 إنش

Galaxy S22 Plus حجم شاشة يتراوح بين 6.55 إلى 6.66 إنش

Galaxy S22 Ultra حجم شاشة يتراوح بين 6.80 إلى 6.81 إنش.

ولقد قدمت سامسونج هاتف Galaxy S21 بحجم شاشة 6.2 إنش، بينما انطلق هاتف Galaxy S21 Plus بحجم شاشة 6.7 إنش، إلا أن هاتف Galaxy S22 Ultra يأتي بنفس حجم الشاشة المميز لهاتف Galaxy S21Ultra وهو 6.8 إنش.

أيضاً من المقرر أن تأتي كافة الإصدارات في سلسلة Galaxy S22 بشاشة LTPO، كما تشير التوقعات إلى أن هذه الإصدارات تأتي بجودة عرض WQHD Plus.

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