شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل رحلة مركبة Zhurong الصيني على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الصين معلومات جديدة من عربتها الجوالة Zhurong ، والتي بدأت تتحرك حول المريخ في أواخر مايو، إحدى الصور هي صورة شخصية لـ Zhurong تم التقاطها بجانب منصة الهبوط الخاصة بها. تم التقاط "صورة المجموعة المتجولة" ، كما تسميها إدارة الفضاء الوطنية الصينية في منشور بالمدونة، بكاميرا لاسلكية صغيرة وضعتها العربة الجوالة وفقا لما نقله موقع theverege.

التقط Zhurong أيضًا صورة لمنصة الهبوط بمفرده ، تُظهر المنحدر الذي قادته العربة الجوالة للأسفل والعلم الصيني وإذا نظرت عن كثب إلى يسار العلم تمائم الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

انضم Zhurong إلى برنامج المثابرة التابع لوكالة ناسا على سطح المريخ الشهر الماضي (على الرغم من أن المسافة بين المركبتين أكثر من ألف ميل) ، مما يجعل الصين ثاني دولة تهبط وتشغل مركبة روفر على هذا الكوكب. من المتوقع أن يستمر الاستكشاف لمدة 90 يومًا تقريبًا ، وسوف يلتقط المزيد من الصور أثناء تحليل مناخ وجيولوجيا المريخ.

أرسلت المثابرة أيضًا بعض اللقطات الساحرة الخاصة بها في أبريل ، على الرغم من أنها استخدمت ذراعًا آليًا (عصا سيلفي ، إذا صح التعبير) بدلاً من ضبط الكاميرا والابتعاد عنها. هذه الصورة هي صورة عائلية للمركبة الجوالة ورفيقتها الصغيرة في الهليكوبتر ، الإبداع.