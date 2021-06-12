شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يشتري استوديو ألعاب BigBox VR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترى Facebook العديد من استوديوهات ألعاب الواقع الافتراضي على مدار العامين الماضيين ، وقاموا بإضافة واحدة أخرى إلى محفظتهم من خلال الاستحواذ على BigBox VR ومقرها سياتل وفقا لما نقله موقع techCrunch.

كان العنوان الرئيسي للاستوديو ، "السكان: واحد" ، أحد الإصدارات الكبيرة بعد الإطلاق لسماعات الرأس Oculus Quest 2 من Facebook ، وهو استنساخ مباشر جدًا لـ Fortnite ، حيث ينسخ عددًا من تقنيات اللعب الرئيسية مع تكييفها مع الحركات الفريدة من نوعها للافتراضية الواقع وإدخال تقاليدهم وأسلوبهم الفني.

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كما كان الحال بالنسبة لمعظم عمليات الاستحواذ على الاستوديو هذه ، لم يتم الكشف عن المصطلحات. جمعت BigBox 6.5 مليون دولار وفقًا لـ Crunchbase ، بتمويل من Shasta Ventures و Outpost Capital و Pioneer Square Labs و GSR Ventures.

"POP: ONE اقتحم مشهد الواقع الافتراضي قبل تسعة أشهر فقط وصنف باستمرار كأحد أفضل العناوين أداءً على منصة Oculus ، حيث يجمع ما يصل إلى 24 شخصًا في وقت واحد للتواصل واللعب والمنافسة في عالم افتراضي وفقا لما نقله مايك فيردو من Facebook في منشور مدونة.

ليس من غير المعتاد أن يقوم مالك منصة أجهزة الألعاب ببناء شبكة خاصة به من الاستوديوهات لبناء حصريات للمنصات ، ولكن في عالم الواقع الافتراضي ، تختلف الأمور قليلاً ، نظرًا لأن Facebook لديه عدد قليل من المنافسين الحقيقيين.

بينما يواصل العديد من المطورين داخل Oculus Studios إنشاء عناوين لمتجر Valve's Steam ، والتي يمكن الوصول إليها من خلال سماعات رأس تابعة لجهات خارجية ، يبدو أن معظم منصات VR غير التابعة لـ Facebook تمثل جزءًا متقلصًا من فطيرة VR الشاملة ، بعد أن تم تسعيرها من السوق من خلال السعي الحثيث لفيسبوك للوصول إلى جمهور كبير في السوق. يتم بيع Oculus Quest 2 من Facebook بسعر 299 دولارًا ، وقالت الشركة إنها فاقت مبيعاتها جميع أجهزتها السابقة مجتمعة في الأشهر القليلة الأولى.

في أبريل ، استحوذ Facebook على Downpour Interactive ، صانع لعبة إطلاق النار VR "Onward".