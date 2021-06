رسمياً.. إطلاق لابتوب Infinix INBook X1 Pro بتكنولوجيا فتح الجهاز ببصمة الإصبع

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 10:10 مساءً - منذ 6 ثواني

أعلنت شركة إنفنيكس اليوم السبت، عن إطلاق لابتوب Infinix INBook X1 Pro الجديد، الذي يحتوي على تكنولوجيا فتح الجهاز ببصمة الإصبع.

ويأتي لابتوب Infinix INBook X1 Pro بشاشة من نوع IPS مقاس 14 بوصة، وبدقة 1920*1080 بكسل، بحيث تتيح المشاهدة بزاوية 180 درجة.

ووفقًا لموقع ”إنفنيكس موبيلتي“، يبلغ سمك الجهاز 16.3 ملم، ويزن 1.43 كيلو غرام، وهو متوافر بعدة خيارات للمعالج، وجميعها من شركة إنتل، حيث يأتي بمعالج Intel® Core™ i3-1005G1، ومعالج Intel® Core™ i5-1035G1 ، ومعالج Intel® Core™ i7-1065G7، مع وحدة لمعالجة الرسومات Intel Iris Plus up to 64EU، كما يحتوي الجهاز على كاميرا تسجيل فيديو 720.



أما بالنسبة لخيارات التخزين، يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 6 و8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 256 و512 جيجابايت، ويعمل بنظام تشغيل ويندوز 10، ويأتي ببطارية 55 واط إضافة لشاحن 65 واط، بحيث يبلغ عمر البطارية وفقًا للشركة 13 ساعة.

ويحتوي Infinix INBook X1 Pro على منفذ USB-C وآخر USB 3.0، فضلًا عن منفذ USB 2.0 و HDMI، ومنفذ لـ SD card، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

كما تحتوي لوحة مفاتيح الجهاز على إضاءة خلفية، أما لوحة اللمس فتأتي بلمس متعدد، في حين يتميز الجهاز بنظام أستيريو رباعي الطبقات لتوفير جودة صوت محيطية عالية.

ويتضمن الجهاز نظام تبريد ICE STORM 1.0 يحافظ على هدوء الجهاز وبرودته أثناء اللعب والعمل وعرض الوسائط.