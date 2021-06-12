الكشف عن مواصفات هاتف شاومي القادم “Mi 12”

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 10:10 مساءً - منذ 12 دقيقة

تعمل شركة “شاومي” الصينية تعمل على تطوير الجيل الجديد من سلسلة هواتفها الذكية من خلال ”شاومي مي 12″، وذلك بعد أن أطلقت الشركة ”شاومي مي 11″، منذ بضعة أشهر، حسب ما كشفت تقارير حديثة.

وتظهر صور مسربة أن تصميم الهاتف سيكون مشابها للجيل السابق، من حيث الشكل الجمالي، إذ تعتبر الواجهة الأمامية مطابقة بالكامل لما جاء في الجيل الماضي، إلا أن ما يلفت الانتباه هو عدم احتوائها على ثقب للكاميرا، مما يرجح أن الهاتف سيأتي بكاميرا أمامية أسفل الشاشة.

ويتوقع الخبراء، وفقًا لموقع ”ما درايفريز نيوز“، أن يأتي هاتف ”Mi 12“ بشاشة ذات معدل تحديث 120 هيرتز على الأقل، وشاشة تدعم تقنية ”LTPO“، التي تتيح تغيير معدل تحديث الشاشة حسب المحتوى المعروض.

وتشير التسريبات إلى أن تصميم الجزء الخلفي للهاتف سيشبه تصميم سلسلة ”شاومي مي 11/وبرو/ومي 11 الترا“، حيث سيتضمن ترتيبا أفقيا للمستشعرات الأربعة.

فيما كشفت مصادر مطلعة أن الهاتف المتوقع أن يكون ”Mi 12“ سيستخدم (UWB تقنية النطاق العريض)، وهي تقنية للاتصال شبيهة بتقنية بلوتوث وتقنية الـ“واي-فاي“، وتستخدمها بعض أجهزة ”أبل“ و“سامسونغ“ الحديثة.

وتعمل تقنية النطاق العريض ”ultra-wideband“ على السماح بنقل بيانات الموقع الجغرافي واتجاهات عالية الدقة بسرعة أعلى، إذ شبهت ”سامسونغ“ تقنية ”UWB“ برادار المسح الهادف للتعرف على موقع الأشياء وتبادل البيانات معها.