تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات سلسلة هواتف سامسونغ Galaxy S22

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 10:10 مساءً - منذ 34 دقيقة

كشفت مواقع تقنية تسريبات جديدة حول سلسة هواتف سامسونغ القادمة Galaxy S22، التي تعتزم الشركة خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع ”غيزموتشاينا“، اليوم السبت، أن الهواتف الذكية من سلسلة Galaxy S من الجيل التالي؛ بما في ذلك (Galaxy S22 و S22+ و S22 Ultra)، ستحتوي على شاشة أصغر من طرازات الجيل الحالي.

وبين التقرير أن Galaxy S22 سيأتي بشاشة قياس 6.06 بوصة، و Galaxy S22+ بشاشة قياس 6.55 بوصة، و Galaxy S22 Ultra بشاشة قياس 6.80 بوصة.

وأشار إلى أن سلسلة Galaxy S22 ستحتوي على شاشات أصغر قليلًا من سابقاتها، وللمقارنة، يأتي كل من Galaxy S21 و Galaxy S21 + بشاشتي 6.2 بوصة و 6.7 بوصة على التوالي، بينما يأتي جهاز Galaxy S22 Ultra بنفس الشاشة مقاس 6.8 بوصة مثل سابقه Galaxy S21 Ultra، وسيكون هو الطراز الوحيد في سلسلة Galaxy S22 بأكملها مع لوحة LTPO.

ومع ذلك، فإن دقة الشاشة لهذه الهواتف تعد لغزًا، لكن يتوقع أن تكون مشابهة للجيل الحالي، وبالتالي، يجب أن يكون هاتف Ultra مزودًا بشاشة WQHD +، في حين أن طرازي Plus و Vanilla من المحتمل أن يكونا مزودين بلوحات FHD +.

وقبل أيام، كشفت تقارير واردة من كوريا الجنوبية أن سلسلة Galaxy S22 الجديدة ستأتي بدون كاميرا تحت الشاشة.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy S22 ببعض التحسينات الحيوية في الكاميرا عن سابقه Galaxy S21، وتتمثل إحدى هذه الميزات في نظام تثبيت مستشعر التحول، بالإضافة إلى عدسة تقريب بيرسكوب.

ومن حيث المواصفات، سيتم تشغيل الرائد القادم بواسطة معالج Exynos 2200 في بعض الأسواق، بالإضافة إلى Qualcomm Snapdragon 895 في الأسواق الأخرى.

ومن المتوقع أن يتميز Galaxy S22 بكاميرا أولية أكبر، ونظام تثبيت مستشعر التحول، وكاميرا بيرسكوب توفر تفاصيل دقيقة في جميع مستويات التكبير الأصلية.

وأخيرًا، من المتوقع أن يطرح العملاق الكوري سلسلة Galaxy S22 في بداية عام 2022.