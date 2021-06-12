تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول هواتف Honor 50 و 50 Pro وأيضاً Honor 50 SE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Honor في 16 من يونيو للإعلان الرسمي عن سلسلة Honor 50، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات وصور الإصدارات المرتقبة قبل الإعلان الرسمي.

تقدم شركة Honor خلال أيام كلاً من هواتف Honor 50 و 50 Pro وأيضاً Honor 50 SE رسمياً، وهي الإصدارات المميزة الأولى من الشركة منذ إستقلال العلامة التجارية رسمياً عن العملاق الصيني هواوي.

يعد هاتف Honor 50 SE الإصدار الأقل تكلفة في الجيل القادم من هواتف Honor 50، ويتميز هذا الإصدار بشاشة LCD بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Dimensity 900.

كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 100 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.9، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، وأيضاً مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Honor 50 SE بقدرة بطارية 4000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، ووزن 191 جرام، كما يتميز الهاتف بقياسات 164.73 في 75.63 في 8مم.

أيضاً تقدم الشركة هاتف Honor 50 الذي يأتي بشاشة OLED بحجم 6.57 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 778G، ويأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

ويأتي المستشعر الرئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.9، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، ويأتي مستشعر macro الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الرابع بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما تأتي الشاشة بثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4300 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، كما يأتي بقياسات 159.96 في 73.76 في 7.78مم، ووزن 175 جرام.

ويأتي الإصدار الأعلى من السلسلة Honor 50 Pro بشاشة OLED بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما تضم الشاشة مستشعر ثانوي في الكاميرة الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، ويأتي مع بطارية بقدرة 4000 mAh، ويتميز الهاتف بوزن 187 جرام، وقياسات 163.46 في 74.66 في 8.05 مم، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل عن الإصدارات الجديدة من هواتف Honor 50.

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