تكنولوجيا: أفضل العروض والخصومات في يوم أمازون برايم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انضم إلى مجموعة مميزة من عملاء شركة أمازون عبر الإشتراك في خدمة أمازون برايم التي تقدم للمستخدمين في السوق السعودي تجربة رائدة في التسوق والترفيه.

يمكنك اليوم الإشتراك في أمازون برايم من هنا لتجربة الخدمة التي تتوفر في عرض مجاني للتجربة لمدة شهر، تقدم خلالها للمستخدمين تجربة ممتعة في التسوق والتوصيل المجاني والسريع، مع مشاهدة حصرية لأفلام ومسلسلات أمازون الأصلية، وألعاب كمبيوتر مجانية من خلال منصة تويتش، يمكنك أيضاً أن تتمع بميزة التسوق المبكر لأفضل العروض لأعضاء أمازون برايم، كما يمكنك إلغاء الإشتراك في الخدمة في أي وقت قبل إنتهاء الشهر المجاني.

أفضل عروض يوم برايم من 20 إلى 21 من يونيو

ينطلق يوم برايم بدءاً من 20 إلى 21 من شهر يونيو الجاري بمجموعة من أفضل العروض لمشتركي الخدمة، وفي السطور القادمة نستعرض بعض من العروض المبكرة في أمازون.

مكنسة روبوتية روبوفاك جي 10 هايبرد

السعر:749 ريال

عرض خاص على مكنسة روبوتية روبوفاك جي 10 هايبرد التي تتوفر بميزة الشحن المجاني لمشتركي خدمة برايم.

المواصفات:

منكسة روبوتية بتقنية القيادة الذاتية الديناميكية الذكية: يوفر نظام القيادة الذاتية بتقنية الجيروسكوب المتقدمة فعالية أكبر بمرتين أثناء التنظيف. تكمل عملية التنظيف الروتيني في نصف الوقت، بالمقارنة مع مكنسة روبوتية قياسية.

مكنسة كهربائية وممسحة هجينة 2 في 1: تجمع بين الكنس والمسح لتنظيف عميق يمنح الأرضيات لمعانً رائعًا ملاحظة: لقد صممنا جهاز روبوفاك هذا بشكل خاص لأجل تنظيف الأسطح الصلبة فقط.

تحكم مريح: قم بإعطاء التعليمات عن طريق الصوت أو استخدام هاتفك عبر تطبيق يوفي هوم أو أمازون اليكسا أو مساعد جوجل. قم بإعداد الأوامر المفصلة واستلم تذكيرات صوتية تعرض أداء جهاز روبوفاك الخاص بك.

نحيف ولكنه قوي: مع قوة شفط قدرها 2000 باسكال، يوفر جهاز روبوفاك جي 10 هايبرد التنظيف الأكثر فعالية على الإطلاق. ينزلق جسم المكنسة فائق النحافة بمقاس 2.85 انش دون عناء تحت الأثاث وفي المناطق التي يصعب الوصول إليها.

للحصول عليها أنقر هنا

كاميرا مراقبة ذكية Stick-Up Cam

السعر: 749 ريال

عرض خاص على كاميرة المراقبة الذكية Stick-Up Cam التي تتوفر بخصم بقيمة 90 ريال

المواصفات:

راقب منزلك من الداخل أو الخارج بفيديو اتش دي بدقة 1080 بكسل مع هذه الكاميرا ذات التصميم الرفيع والتي يمكن تركيبها في أي مكان.

تتيح لك أن ترى وتسمع وتتحدث إلى الأشخاص من هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر الشخصي.

سيصلك إشعار بمجرد كشف أو رصد أي حركة.

تتيح لك تفقد منزلك في أي وقت عبر المشاهدة المباشرة والفيديو في الوقت الآني.

تعمل مع مجموعة مختارة من أجهزة اليكسا لإطلاق فيديو في الوقت الآني بصوتك.

تتصل بالإنترنت عبر واي فاي أو ايثرنت.

سهلة التركيب، وتأتي مع كل الملحقات التي تحتاج إليها.

للحصول على الكاميرة انقر هنا

كاميرا DoorView Cam من Ring

السعر: 769 ريال

المواصفات:

للحصول على الكاميرة انقر هنا

مكنسة كهربائية يوفي روبوت من انكر

السعر: 649 ريال

عرض خاص على مكنسة كهربائية يوفي روبوت من انكر التي تتوفر بخصم 250 ريال، مع ميزة الشحن المجاني لمشتركي برايم

المواصفات:

تصميم خفيف باللون الأسود مع إطارات كبيرة وسلك طويل لسهولة الحركة

تدعم تنظيف الغبار الناعم والأتربة المثيرة للحساسية

خزان للأتربة بسعة كبيرة، مع بطارية :DC 14.4 V Li-ion 2600 ملي امبير

للحصول على المكنسة انقر هنا

كاميرا المراقبة سبوت لايت يدقة اتش دي

تمتع بعرض خاص على كاميرة المراقبة سبوت لايت يدقة اتش دي التي تتوفر في أمازون السعودية الآن بعرض خصم يصل إلى 340 ريال.

السعر: 639 ريال

المواصفات:

تتيح لك رؤية الزوار وسماعهم والتحدث إليهم من الهاتف والجهاز اللوحي والكمبيوتر الشخصي الخاص بك.

سيصلك إشعار بمجرد كشف أو رصد أي حركة.

قم بتوصيلها بمقابس الكهرباء القياسية لتزويدها بالطاقة، تأتي بمقبس بريطاني

يمكنك مراقبة منزلك بفيديو عالي الدقة 1080 بكسل مع رؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء وعرض مباشر وفيديو في الوقت الفعلي.

تشتمل على شرائط إضاءة ليد مدمجة وصفارة إنذار.

تشتمل على حماية من السرقة: إذا سُرقت الكاميرا، فسنقوم باستبدالها مجانًا.

للحصول على الكاميرة أنقر هنا

رينج اب كام كاميرا مراقبة اتش دي سلكية

عرض خاص على كاميرة المراقبة السلكية رينج اب كام اتش دي التي تتوفر اليوم بخصم 90 ريال باللون الأبيض.

السعر: 749 ريال

المواصفات:

اقب منزلك من الداخل أو الخارج بفيديو اتش دي بدقة 1080 بكسل مع هذه الكاميرا ذات التصميم الرفيع والتي يمكن تركيبها في أي مكان.

تتيح لك أن ترى وتسمع وتتحدث إلى الأشخاص من هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر الشخصي.

سيصلك إشعار بمجرد كشف أو رصد أي حركة.

تتيح لك تفقد منزلك في أي وقت عبر المشاهدة المباشرة والفيديو في الوقت الآني.

تعمل مع مجموعة مختارة من أجهزة اليكسا لإطلاق فيديو في الوقت الآني بصوتك.

تتصل بالإنترنت عبر واي فاي أو ايثرنت.

سهلة التركيب، وتأتي مع كل الملحقات التي تحتاج إليها.

للحصول على الكاميرة انقر هنا

يمكنك الإشتراك للحصول على أفضل عروض خدمة أمازون برايم الآن، لتتمتع بمميزات الخدمة على مدار 30 يوم، كما يمكنك إلغاء الخدمة قبل إنتهاء الشهر المجاني أو التجديد بقيمة 16 ريال شهرياً.

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