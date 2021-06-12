تكنولوجيا: أحدث التسريبات تكشف عن موعد الإعلان عن Galaxy Z Fold3 و Flip3 وWatch 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن الموعد المتوقع لإنطلاق حدث سامسونج للإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy Z Fold3 و Flip3 وساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 4.

أكدت تقارير نشرت مؤخراً على أن شركة سامسونج قد بدأت في الإنتاج الضخم لهاتف Galaxy Z Fold3 خلال الأسبوع الماضي، كما أشار هذا التقرير إلى أن سامسونج تخطط للإعلان عن الهاتف في يوليو، إلا أن أحدث التقارير أكد على أن سامسونج تخطط لعقد الحدث القادم في 27 من أغسطس.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة في تقرير رصد مؤخراً والذي أشار إلى أن سامسونج تعقد الحدث في 27 من أغسطس للإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3.

كما أكد Jon Prosser في تقرير أخر على أن العملاق الكوري تستعد لإطلاق اثنان من الساعات الذكية هما Galaxy Watch 4 وWatch Active4 في حدث يعقد قبل 27 من أغسطس، كما أشار إلى أن سامسونج تبدأ شحن الساعات الذكية في 11 من أغسطس.

وفي تسريبات أخرى نشرت عبر Max Weinbach، و Android Police أشير إلى أن سامسونج تقدم الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي والساعات الذكية في حدث يعقد في 3 من أغسطس.

المصدر

اعلان





