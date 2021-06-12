شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل قدمت آبل بيانات عن عضوين بالكونجرس لإدارة ترامب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب منتمين للحزب الديموقراطي بالولايات المتحدة بفتح تحقيق في تقارير تفيد بأن مسؤولين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب حصلوا على معلومات تتعلق بالحسابات الخاصة بمشرعين في متجر شركة التكنولوجيا العملاقة آبل وفقا لما نقله موقع the verege عن صحيفة نيويورك تايمز.

وقالت شركة آبل إنها لم تكن تعلم حتى أنها كانت تسلم سجلات عضو الكونجرس آدم شيف (الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا) ، ثم العضو البارز في لجنة المخابرات بمجلس النواب. في بيان قالت شركة آبل إنها لا تعرف ما يدور حوله التحقيق ولا يمكن أن تعرف ما لم يتم من خلال حسابات المستخدمين نفسها. لذلك تم التعامل معها مثل الغالبية العظمى من 250 طلبًا تلقتها الشركة من الحكومة كل أسبوع: تمت الموافقة عليها. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز: "امتثل مساعد قانوني لشركة Apple وقدم المعلومات".

ترسم مقالة التايمز صورة لحكومة أمريكية يتزايد حجم طلباتها ، وربما رغبة عامة من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى للامتثال (لا يعني أن هذه الشركات لديها خيار في كثير من الأحيان). طعنت Apple في 4٪ فقط من هذا النوع من الطلبات في الأشهر الستة الأولى من عام 2020 وفقًا لصحيفة The Times.

وبينما خاضت Google أمر حظر النشر عندما صادرت إدارة ترامب سجلات الهاتف لمراسلي نيويورك تايمز ، تشير القصة إلى أنه كان من الأسهل التحدي لأن Google اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز كعميل شركة وليس مستخدمًا فرديًا.

لدى كل من Apple و Google صفحات تقرير الشفافية حيث يمكنك معرفة عدد الطلبات الحكومية التي تلقوها وعدد المرات التي تمتثل فيها.

انجرفت مايكروسوفت أيضًا في عملية مطاردة تسريب ترامب. وأخبرت صحيفة نيويورك تايمز أنها أيضًا علمت فقط أنها قدمت معلومات للحكومة حول أحد موظفي الكونجرس بعد انتهاء صلاحية أمر حظر النشر.