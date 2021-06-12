تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر Galaxy M32 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة بعنوان Galaxy M32، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن السعر المتوقع للهاتف قبل الإعلان الرسمي.

شغل هاتف Galaxy M32 العديد من التسريبات منذ شهر أبريل الماضي، ومن جديد تسلط تسريبات نشرت عبر IANS الضوء على تفاصيل السعر الذي ينطلق به الهاتف للأسواق.

ويؤكد موقع IANS على أن هاتف Galaxy M32 ينطلق للأسواق قريباً بسعر 205 دولار أو 170 يورو، أو 270 دولار و225 يورو للنموذج الأعلى.

أيضاً من المقرر وفقاً للتسريبات السابقة أن يتميز هاتف Galaxy M32 بمستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل في إعدادات رباعية، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh.

كما تقدم سامسونج الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وجودة عرض FullHD بلس، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 800 nit، ومعدل تحديث 90Hz.

وفي تسريبات أخرى أشير إلى أن هاتف Galaxy M32 يأتي بمعالج Helio G85، مع ذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، أيضاً يضم الهاتف مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 20 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما ينطلق الهاتف بألوان الأسود، والأبيض، وأيضاً الأزرق.

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