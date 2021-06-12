شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Passkeys الجديدة من أبل لحماية مستخدمي أيفون وماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تستبدل أبل كلمات المرور بميزة التعرف على الوجه واللمس عند الاشتراك في الخدمات عبر الإنترنت، حيث تخطط شركة آبل العملاقة للتكنولوجيا لإدخال ميزة أمان جديدة لأجهزة iPhone و Mac، والتى تسمى Passkeys في iCloud Keychain، وستزيل الميزة الحاجة إلى تذكر كلمات المرور للمستخدم عن طريق استبدال وظيفة كلمة المرور بـ Face ID أو Touch ID عندما يتعلق الأمر بالتسجيل في خدمات جديدة عبر الإنترنت.

وقد أعلنت شركة أبل عن هذه الميزة في إحدى جلسات المطورين المسماة "تجاوز كلمات المرور"، وستأتي الميزة إلى iOS15 و macOS Monterey ولكنها ستحتاج إلى خدمة طرف ثالث للعمل، ولذا ، فإن الفكرة العامة ، وكيف سيختبرها المستخدمون ، هي أنه عندما يحاولون الاشتراك في خدمة جديدة عبر الإنترنت ، فإن الأمر يتطلب فقط معرف الوجه أو Touch ID ، دون الحاجة إلى أي كلمة مرور من جانبهم ، مما يزيل كلمات المرور من اللعب تمامًا.

وتقول أبل إنه في عملية تسجيل الدخول ، سيتم إنشاء مفتاحين للتشفير: أحدهما عام والآخر خاص. لا يتم إرسال المفتاح الخاص أبدًا إلى الخادم ، لذا من المفترض أن يجعلك ذلك غير مرئي إذا حاول أحد المتطفلين بعض الطرق للسيطرة على بيانات الاعتماد الخاصة بك.

لكن يجب ملاحظة أن الميزة في الوقت الحالي ، ستعمل فقط على أجهزة أبل، ولكن يبدو أنها نقطة انطلاق جيدة على الأقل، وإذا تمكنت أبل من طرح الميزة على أجهزة أخرى أيضًا في المستقبل، فسيكون ذلك بمثابة حالة أفضل مع أمان بياناتك الشخصية ، أو يجب أن نقول بدلاً من ذلك ، درعًا أفضل ضد محاولات اختراق البيانات المحتملة.