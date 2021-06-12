مهندسو غوغل يطورون برنامج ذكاء اصطناعي أسرع من البشر

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تمكن مهندسو شركة ”غوغل“ الأمريكية، من تطوير برنامج ذكاء اصطناعي يمكنه تصميم شرائح الحاسب بشكل أسرع من البشر الذين يستخدمون التعلم الآلي للمساعدة في تصميم الجيل التالي من رقاقات التعلم الآلي.

ويمكن للنظام الجديد من ”غوغل“ وضع مخطط للشريحة يتضمن ذلك التخطيط، حيث يتم وضع مكونات مثل: وحدات المعالجة المركزية، ووحدات معالجة الرسومات، والذاكرة، عبر قالب السيليكون فيما يتعلق ببعضها بعضًا.

وقال مهندسون من شركة ”غوغل“، خلال دراسة بحثية، إن تصاميم الخوارزمية قابلة للمقارنة أو متفوقة على تلك التي أنشأها البشر، ويمكن إنشاؤها بشكل أسرع بكثير.

وأضافوا أن الرقاقة التي قد يستغرق البشر شهورًا لتصميمها يمكن أن يبتكرها الذكاء الاصطناعي الجديد في أقل من 6 ساعات.

وأشارت الشركة إلى أنه تم استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تطوير أحدث نسخة من رقاقات وحدة معالجة ”Tensor“ من ”غوغل“.

ويستغرق الأمر من البشر شهورًا لتصميم المخططات هذه بالشكل الأمثل، ولكن نظام التعلم المعزز العميق من ”غوغل“ يمكنه القيام بذلك بجهد ضئيل نسبيًا.

وتمت تغذية نظام النظام بنحو 10 آلاف مخطط رقاقة من أجل معرفة ما ينجح وما لا ينجح، علمًا بأن الذكاء الاصطناعي من ”غوغل“ يعتمد نهجًا أكثر تشتتًا لتصميم رقائقه.

وأشار مهندسو ”غوغل“ في الورقة البحثية إلى أن الاختراق قد تكون له آثار كبيرة في قطاع أشباه الموصلات.