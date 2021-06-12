كل ما تريد معرفته عن ميزة “Screen Time” لهواتف آيفون

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

“سكرين تايم” هي ميزة جديدة أدرجتها آبل في نظام iOS 12 من خلالها يمكن للمستخدم مراقبة استخدامه للآيفون و الآيباد و الوقت الذي يقضيه في استخدام كل تطبيق.

وتعتبر ميزة ”سكرين تايم“ Screen Time واحدة من أهم المزايا التي تمكن مستخدمي آيفون من ”أبل“ من عرض أوقات استخدامهم للهاتف والتحكم فيها وتقليلها.

وتتيح هذه الخاصية إمكانية وضع إطار زمني لكل تطبيق أو حد زمني لاستخدام الهاتف بأكمله، مع العلم أنه لا يمكن استخدام الهاتف والتطبيقات في تلك الفترة.

وتفيد هذه الميزة الآباء الراغبين في السيطرة على أبنائهم ومراقبة استخدام هواتفهم، ويمكن الاستفادة منها في السيطرة على إدمان الهواتف المحمولة والأوقات الضائعة من خلالها.

وفي هذا الجانب، توجد في هواتف ”أبل“ ميزة أخرى تتناغم مع Screen Time تسمى ”داون تايم“ Downtime تسمح بإغلاق الهاتف تماما وتركه لإراحة العينين والانتباه لأمور أخرى.

وتقوم هذه الميزة بحظر التطبيقات التي قد تستهلك وقتا فيها، ويمكنك تحديد أيام معينة لتشغيل هذا الحظر أو إلغائه، وتستطيع تطبيقها عبر كافة الأجهزة التي تستخدم حساب ”آي كلاود“.