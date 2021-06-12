تكنولوجيا: HMD تطلق هاتف Nokia C20 Plus بقدرة بطارية 4950 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HMD مؤخراً عن هاتف Nokia C20 Plus الذي ينطلق بنظام تشغيل Android Go، وبطارية بقدرة 4950 mAh، وسعر 110 دولار.

يتميز هاتف Nokia C20 Plus بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Unisoc SC9863A، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11 إصدار Go، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD لزيادة السعة إلى 256 جيجا بايت.

ولقد صمم هاتف Nokia C20 Plus من قطعة واحدة من البولي كربونات بنصميم ثلاثية الأبعاد يدعم الهاتف بمقاومة أعلى.

من جانب أخر يضم الهاتف إعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

هاتف Nokia C20 Plus لا يدعم تقنية إستشعار البصمة، إلا أنه يدعم تقنية التعرف على الوجه، ويأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4950 mAh، ومنفذ microUSB، وشاحن بقدرة 10W.

ومن المقرر أن يتوفر Nokia C20 Plus في 16 من يونيو باثنان من الألوان هم الأزرق والأسود، على أن ينطلق الهاتف بسعر 110 دولار.

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