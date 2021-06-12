تكنولوجيا: Razer تكشف عن سماعة Opus X اللاسلكية الجديدة بميزة إلغاء الضوضاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Razer مؤخراً عن إصدارها الجديد من سماعات الرأس اللاسلكية Opus X التي تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء وسعر 99 دولار.

ينطلق الإصدار الجديد من سماعات Opus X بسعر أقل من Razer Opus السابقة بقيمة 100 دولار، كما تضم سماعة Opus X محرك 40مم، مع تصميم مميز بحجم أكبر لوسائد الأذن.

كما تتميز سماعة Razer Opus X بدعم إلغاء الضوضاء النشطة والتي تعمل بفضل ميكروفونات خارجية تعمل على تحديد وإلغاء الضوضاء المحيطة.

أيضاً تنطلق السماعة بنمط”Quick Attention” الذي يعمل على مرور الصوتيات الخارجية إلى المكبرات الصوتية.

وتدعم سماعة Opus X تقنية البلوتوث 5.0، كما تؤكد Razer على خفض زمن الإنتقال إلى 60 مللي ثانية في نمط الألعاب، إلا أن الشركة لم تؤكد على التشفير المستخدم في السماعات.

كما تضم السماعة بطارية تستمر بعمر شحن يصل إلى 30 ساعة، أي أقل من الإصدار السابق الذي يدعم عمر شحن يصل إلى 32 ساعة مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

ومن المقرر أن تتوفر Razer Opus X للشراء عبر موقع الشركة الرسمي Razer.com، على أن تتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأخضر، الوردي، والأبيض.

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