xCloud من مايكروسوفت قادمة إلى منصات إكس بوكس

دبي - يزن راشد - تخطط شركة مايكروسوفت للسماح لمالكي منصات إكس بوكس بتجربة الألعاب قبل تنزيلها في وقت لاحق من هذا العام.

وتسمح ميزة لوحة معلومات Xbox الجديدة للاعبي المنصة ببث الألعاب من خلال خدمة xCloud من مايكروسوفت على الفور.

ويمثل هذا جزء من جهد لدمج xCloud أكثر في منصات إكس بوكس وفي تطبيق إكس بوكس عبر أجهزة الحواسيب العاملة بنظام ويندوز.

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وقالت الشركة: نضيف في وقت لاحق من هذا العام الألعاب السحابية مباشرةً إلى تطبيق إكس بوكس عبر أجهزة الحاسب، وندمجها في تجربة المنصة من أجل إلقاء الضوء على جميع أنواع السيناريوهات مثل تجربة الألعاب قبل تنزيلها.

ولا تفصل مايكروسوفت جميع الطرق التي تظهر بها xCloud عبر منصات Xbox. ولكن تجربة الألعاب قبل تنزيلها تفتح بالتأكيد إمكانيات لمالكي Xbox الذين يرغبون في معرفة شكل اللعبة قبل شرائها.

وفي كلتا الحالتين، سيكون استخدام xCloud للسماح للاعبي Xbox بالانتقال بسرعة إلى الألعاب قبل تنزيلها مفيدًا بشكل خاص في اليوم الأول لإطلاق اللعبة.

وبالنظر إلى أن أحجام الألعاب تتجاوز 100 جيجابايت، فغالبًا ما يستغرق تنزيلها ساعات.

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ألعاب إكس بوكس:

كان فيل سبنسر، رئيس إكس بوكس، حريصًا قبل حدث E3 على التأكيد على التزام مايكروسوفت بـ Xbox Game Pass والألعاب السحابية.

وقال سبنسر: نحن المنصة الوحيدة في الوقت الحالي التي توفر الألعاب عبر المنصة والحاسب والسحابة في وقت واحد.

وأضاف: يجلب آخرون ألعاب المنصة إلى الحاسب بعد سنوات، وذلك لجعل الناس يشترون أجهزتهم مقدمًا، والدفع مرة ثانية للعب عبر الحاسب.

ويشير سبنسر إلى سوني وجهودها المستمرة لجلب المزيد من ألعاب بلاي ستيشن إلى الحواسيب بعد سنوات من إطلاقها.

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ومن الواضح أن مايكروسوفت تفضل أسلوبها الخاص للإطلاق في وقت واحد عبر منصات متعددة وأن تكون متاحة عبر Xbox Game Pass في اليوم الأول.

وعند الحديث عن Xbox Game Pass، تلتزم مايكروسوفت أيضًا بنوع من الجدول الزمني للمحتوى الحصري للخدمة.

وقالت الشركة: نريد أن نصل إلى نقطة إصدار لعبة جديدة كل ثلاثة أشهر فيما يتعلق بالتشكيلة العامة. ونحن نعلم أن الخدمة الترفيهية المزدهرة تحتاج إلى محتوى جديد بشكل مستمر. ولذلك تستمر التشكيلة في النمو مع نمو خدماتنا.

ولا تقدم مايكروسوفت تحديثًا بشأن نمو اشتراك Xbox Game Pass حتى الآن. وقفزت الخدمة إلى 18 مليون مشترك في وقت سابق من هذا العام، وذلك بعد أن نمت بشكل مطرد طوال عام 2020.

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