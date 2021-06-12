شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب تم تغريم تليجرام 10 ملايين روبل في روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت محكمة "تاجانسكي" بموسكو على ميسنجر "تليجرام" غرامة قدرها 10 ملايين روبل ( نحو 140000 دولار) لرفضه حذف معلومات محظورة في روسيا وفقاً لما نقلتهRT.

وقال ناطق باسم المكتب الصحفي لمحكمة "تاجانسكي" بموسكو إن المحكمة اتخذت في 10 يونيو قرارا بتغريم ميسنجر "تليجرام" بموجب الجزء الثاني من مادة (13.41) في القانون الروسي للجنح الإدارية.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن محكمة "تاجانسكي" في موسكو فرضت على شركة "تويتر" غرامة قدرها 3.2 مليون روبل بسبب عدم حذفها معلومات محظورة في روسيا. وذلك بناء على بروتوكولات قدمتها لجنة الرقابة "روس كوم نادزور"، مع العلم أن المحكمة استطاعت الخميس 10 يونيو النظر في البروتوكولين فقط وهناك بروتوكولان آخران بطلب تغريم الشركة بمبلغي 4 ملايين روبل و2.5 مليون روبل.

ويشار إلى أن محكمة "تاجانسكي" ستنظر في يونيو الجاري إلى بروتوكولات تغريم شركتي "تيك توك" و"جوجل" والتي قدمتها لجنة الرقابة الروسية.