تكنولوجيا: جهاز iPad mini القادم يأتي بملامح تصميم iPad Air

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل قريباً للإعلان عن جهاز iPad mini 6، ولقد أكدت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد أن الإصدار الجديد من أجهزة iPad mini يأتي بنفس ملامح تصميم iPad Air.

كشفت العديد من التقارير السابقة عن خطط ابل لدعم iPad mini 6 هذا العام بتصميم جديد، وفي تقرير نشر مؤخراً كُشِف عن التصميم المتوقع لأصغر أجهزة ابل اللوحية.

وتؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على أن تصميم iPad mini 6 يحاكي جهاز iPad Air للعام 2020 مع حجم أصغر، حيث يختفي الزر الرئيسي من تصميم الجهاز لذا يأتي الجهاز بحواف مميزة بتصميم أنحف.

كما يحاكي حجم iPad mini 6 الإصدار السابق من السلسلة تقريباً، حيث يأتي الإصدار الجديد بإرتفاع أكبر بنسبة 3مم وأيضاً نفس الزيادة في عرض الجهاز، لذا يتميز الإصدار الجديد بقياسات 206.3 في 137.8 في 6.1مم، بينما لا تتغير سماكة الجهاز.

ويأتي الحهاز بنفس التصميم المسطح للإطارات الذي يميز جهاز iPad Air، بينما تأتي تقنية إستشعار البصمة في زر التشغيل الرئيسي.

أيضاً من المقرر أن تقدم ابل تحسينات في المكبرات الصوتية، كما تستبدل ابل موصل Lightning في الجهاز بمنفذ USB C، ومن المقرر أن يتوفر الإصدار الجديد من أجهزة iPad mini بألوان الفضي، والأسود، والذهبي.

كما يدعم الجهاز قلم Apple Pencil مميز بحجم أصغر، وينطلق بمعالج Apple A14، كما تقدم ابل نموذج من الجهاز بميزة الإتصال بشبكات 5G.

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