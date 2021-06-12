شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا ستبدو محادثات واتس آب على هواتف أندرويد قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجرى واتس آب تغييرًا بسيطًا ولكنه جدير بالملاحظة في واجهة مستخدم التطبيق الخاصة به لمستخدمي أندرويد، فوفقًا لتقرير صادر عن WaBetaInfo ، قامت منصة المراسلة الفورية بإزالة فواصل الأسطر بين خلايا الدردشة.

وفي التقرير، تم أيضًا بمشاركة لقطة شاشة توضح كيف ستبدو واجهة مستخدم الدردشة الجديدة بمجرد طرح الميزة الجديدة ، وفي الوقت الحالي، يتم فصل الدردشات الفردية على واتس آب بخطوط رفيعة، لكن مع الميزة الجديدة، ستتم إزالة هذه الخطوط لمستخدمي أندرويد من واتس آب، وهو حاليًا في المرحلة التجريبية، فيما يقول تقرير WaBetaInfo أن الميزة تعمل على طرح المزيد من مستخدمي الإصدار التجريبي للتطبيق.

ولا توجد معلومات حول ما إذا كان سيتم طرح الميزة لمستخدمي iPhone ومتى سيتم ذلك، وفي أخبار أخرى، أكد الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك "مارك زوكربيرج" والرئيس التنفيذي لشركة واتس آب ويل كاثكارت مؤخرًا بعض الميزات القادمة على واتس آب، وفي تقرير حصري، قال موقع WaBetaInfo إن الشركة تواصلت مع موقع الويب للتحدث عما ستعنيه ميزات واتس آب الجديدة للمستخدمين وكيف سيعملون.