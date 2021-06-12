شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضيف 3 مميزات جديدة لمكالمات FaceTime والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت أبل ميزة مكالمات الفيديو FaceTime على أنظمة ويندوز وأندرويد مع الكشف عن iOS15، حيث يعتبر هو إصدار 2021 من نظام تشغيل الشركة، وقد عرضت الشركة الشيء نفسه في مؤتمر المطورين الأخير WWDC 2021، جنبًا إلى جنب مع التوسع في أندرويد و ويندوز، وقد أضافت أبل أيضًا بعض الميزات الجديدة إلى النظام الأساسي، وفيما يلي بعض الميزات الجديدة القادمة إلى تطبيق FaceTime من أبل.

SharePlay: أسهل لمشاركة المحتوى

SharePlay هي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة محتوى مثل الموسيقى والأفلام والبرامج التليفزيونية مع الآخرين أثناء مكالمة FaceTime، ويمكن للمستخدمين مشاهدة المحتوى معًا أثناء إجراء مكالمة FaceTime، وباستخدام SharePlay ، سيتمكن المستخدمون من مشاركة صفحات الويب والتطبيقات والمزيد مع المشاركين الآخرين في المكالمة. هذه ميزة يمكن أن تكون مفيدة لاجتماعات العمل.

ميزات صوتية جديدة

ستتوفر ميزة عزل الصوت الجديدة في FaceTime، وستعمل هذه الميزة على تقليل ضوضاء الخلفية وتسهيل حصول مستلمي المكالمات على مزيد من الوضوح أثناء المكالمات، ويأتي الصوت المكاني أيضًا إلى FaceTime لإضفاء طابع "المحادثة" على المكالمات.

ميزات الفيديو الجديدة

سيحصل FaceTime على عرض شبكة جديد يتيح للمستخدمين رؤية الأشخاص في مربعات بنفس الحجم أثناء المكالمة، وسيظهر عرض الشبكة ما يصل إلى ستة وجوه في وقت واحد، وسيسمح التحكم في التكبير / التصغير في FaceTime للمستخدمين بالتكبير عندما يحتاجون إلى ذلك ، مما يمنحهم مزيدًا من التحكم، كما تعمل أبل أيضًا على جلب وضع Portrait إلى FaceTime - وهي ميزة ستسمح للمستخدمين بتشويه الخلفية أثناء مكالمات الفيديو.