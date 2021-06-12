قراصنة يسرقون شيفرة بعض ألعاب شركة EA.. من بينها فيفا 21

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة تطوير ألعاب الفيديو الأمريكية ”إلكترونيك آرتس“، المعروفة بـ "EA"، أن قراصنة سرقوا ”الكود المصدري“ لبعض ألعابها، من بينها لعبة كرة القدم الشهيرة فيفا 21.

وذكر موقع "إرم نيوز" أن موقع "”يورو جيمر“ أفاد بأن متسللين هاجموا خوادم EA، وتمكنوا من الحصول على أكثر من 780 جيجابايت من البيانات، بما في ذلك الكود المصدري للعبة كرة القدم FIFA 21 وأدوات التطوير المختلفة، مثل محرك Frostbite للألعاب، والعديد من الألعاب الأخرى من DICE.

ونقل الموقع عن باحث أمني قوله إن امتلاك شيفرة المصدر سيسمح بإنشاء أدوات وحيل تستفيد من بعض ميزات اللعبة التي لم يقصدها المطورون في الأصل، ما يؤثر على تجربة المستخدم في اللعبة.

وأكد الباحث أن السيطرة على الكود قد تساعد أيضًا في دراسة الكود المصدري بعمق، والعثور على الأخطاء والاستفادة منها لتثبيت برامج ضارة لمن لا يهتمون بالتحديثات الأمنية الجديدة، فيما أكدت الشركة أن الهجوم الإلكتروني لن تكون له عواقب على اللاعبين.

وذكرت تقارير أن مجرمي الإنترنت يحرصون على إجراء عمليات قرصنة تمنحهم عائدًا جيدًا، وهو السبب في أن العديد منهم يستهدفون الشركات الكبيرة والمعروفة لهجمات برامج الفدية وسرقة البيانات.

في هذه الحالة، تعد لعبة كرة القدم الشهيرة فيفا 21 في صدارة البرامج المستهدفة؛ لأنها تتمتع بقاعدة عملاء قوية، ويمكن للمهاجمين استغلال ذلك بطرق مختلفة لتحقيق الربح.

واستنادًا إلى رسائل بدأت تظهر في منتديات القرصنة السرية، يبدو أن المجرمين بدأوا بالفعل محاولة بيع ما بحوزتهم من أكواد ”EA“.

من جانبه، علّق المتحدث باسم شركة EA قائلاً: ”نحقق في الحادثة التي تتعلق بالتطفل على شبكاتنا وسرقة كمية محدودة من الكود المصدري للألعاب والأدوات المرتبطة بها ”.

وقال المتحدث إنه ”لم تتم سرقة أي بيانات خاصة باللاعبين، وليس لدينا سبب للاعتقاد بوجود أي خطر على حماية خصوصية اللاعبين ”.

وأضاف: ”بعد هذا الحادث، قمنا بالفعل بتحسين مستوى الأمان، ولا نتوقع أن يكون هناك أي تأثير على ألعابنا أو أعمالنا“.