شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدير ناسا يدعو إلى مواصلة التعاون مع روسيا في مجال الفضاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير ناسا، بيل نلسون بعد إجراء محادثات مع نظيره الروسي مدير عام "روس كوسموس" دميتري روغوزين أن التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في الفضاء يجب ألا ينقطع، ووصف نلسون هذا التعاون بأنه فريد من نوعه.

وقال إن العاملين في القطاع الفضائي الروسي يريدون كذلك مواصلة التعاون، مشيرا إلى أن محادثاته مع دميتري روغوزين تطرقت إلى هذا الموضوع بالذات، وقال نلسون في حديث أدلى به في 10 يونيو لصحيفة "بوليتيكو" إن هذه العلاقات فريدة من نوعها ويمكن أن نتعاون في إطارها بغض النظر عن التنافس بيننا على الأرض. وإننا شريكان في الفضاء ولا أريد أن تنقطع شراكتنا".

وحسب مدير ناسا فإن روسيا ظهر لديها مختبر فضائي جديد تريد إطلاقه إلى المحطة الفضائية الدولية، ما يعد دليلا على أنها لا تعتزم التخلي عن المحطة الدولية بعد 4 أعوام.

ومضى نلسون قائلا:" إن المجال السياسي أصبح مجالا متوترا جدا، فأين المجال الذي يمكن أن نتعاون فيه؟ وقد بدأ تعاوننا الفضائي منذ عام 1975 حين التقت مركبة أمريكية في خضم الحرب الباردة بمركبة روسية والتحمت بها. وعاش الطاقمان معا على مدى 9 أيام. ومنذ ذلك الحين يتواصل التعاون الذي لا مثيل له في العالم".