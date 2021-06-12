تكنولوجيا: Tesla تستعرض آداء ومميزات سيارة S Plaid المميزة بسعر 130000 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Tesla في حدث عقد مؤخراً أول 25 سيارة من سيارات S Plaid المميزة بأعلى مستوى آداء في السيارات الكهربائية والتي تدعم الإنطلاق من 0 إلى 60 ميل في الساعة خلال 2 ثانية فقط.

أكد Elon Musk الرئيس التنفيذي لشركة Tesla على سرعة آداء سيارة S Plaid التي تتميز بأفضل آداء في عزم الدوران، وذلك بفضل الحجم المضاعف لمضخة الحرارة الجديدة والمبرد والرادياتير.

ولقد أوضحت تيسلا أن المضخة الحرارية ستدعم السيارة بنطاق أكبر بنسبة 30% في الظروف المناخية الباردة، مع إستخدام طاقة أقل بنسبة 50%، ويمكن للسيارة أن تنطلق من 0 إلى 60 ميل في الساعة خلال 1.99 ثانية.

أيضاً يمكن لسيارة S Plaid أن تدعم قطع ربع ميل خلال 9.23 ثانية، كما تدعم نطاق 200 ميلا في الساعة بفضل نظام ثلاثي المحركات مميز بقوة 1020 حصان.

كما تصل السيارة إلى 390 ميلاً من نطاق EPA مع إضافة 187 ميلاً خلال 15 دقيقة مع نظام الشحن السريع.

وتضم سيارة Model S Plaid شاشة بخاصية اللمس بتصميم أفقي وحجم 17 إنش، مع عدادات رقمية خلف عجلة القيادة، كما تضم السيارة شاشة ثالثة خلف الكونسول الأوسط.

كما تتضمن السيارة شواحن مزدوجة في الجزء الخلفي بقدرة 36-w وموصل طاقة USB-C لدعم شحن الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب والأجهزة اللوحية، مع معالج قوي AAA يدعم تشغيل الألعاب بمعدل 60 إطار لكل ثانية، ومن المقرر أن يبدأ سعر السيارة من 130000 دولار.

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