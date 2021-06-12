شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستكشف ناسا يبدأ مهمته العلمية على المريخ (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ مستكشف المريخ Perseverance التابع لناسا، التي تبلغ تكلفته 2.7 مليار دولار خطوات في مهمته العلمية على المريخ، للبحث عن علامات على الحياة القديمة، حيث تم تحوله من مصور فوتوغرافي إلى باحث علمي، فبدأ تحول المثابرة إلى المهمات العلمية في 1 يونيو حيث ابتعدت عن منطقة الهبوط، والمعروفة باسم موقع هبوط Octavia E. Butler في Jezero Crater الذي يبلغ عرضه 28 ميلًا.



مركبة ناسا على المريخ ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بالإضافة إلى البحث عن علامات الحياة المجهرية القديمة ، ستدرس المركبة التي تبلغ تكلفتها 2.7 مليار دولار جيولوجيا فوهة البركان وتبحث عن علامات على قابلية السكن في الماضي. وستجمع أيضًا عينات من الصخور والرواسب، والتي تأمل وكالة الفضاء الأمريكية في إعادتها إلى الأرض في مهمة مستقبلية لمزيد من الدراسة.

خط سير مركبة المريخ

كما ستأخذ المركبة أيضًا القياسات وتقنيات الاختبار التي يمكن استخدامها في الاستكشاف الآلي والبشري للكوكب الأحمر.

وقالت جينيفر تروسبير، مديرة مشروع المثابرة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا ، في بيان: "نحن نضع مرحلة بدء تشغيل العربة الجوالة بالإضافة إلى موقع الهبوط في مرآة الرؤية الخلفية لدينا".

وأضافت تروسبير: "خلال الأشهر العديدة المقبلة، ستستكشف المثابرة قطعة أرض مساحتها 1.5 ميل مربع [4 كيلومترات مربعة] من فوهة البركان، ومن هذا الموقع سيتم جمع العينات الأولى من كوكب آخر لإعادتها إلى الأرض في مهمة مستقبلية".

تنضم المثابرة إلى مركبة كيوريوسيتي المتجولة، التي هبطت على سطح المريخ في أغسطس 2012، لاستكشاف الكوكب الأحمر.

وكانت أمضت المركبة الجوالة الأشهر العديدة الأولى على المريخ في فحص أجهزتها، ومراقبة إطلاق مروحية والتقاط عدد كبير من الصور.

كما اقترح العلماء أن جزءًا كبيرًا من الماء على سطح المريخ، يمكن أن يكون مختبئًا في قشرة الكوكب، وبمجرد اكتمال المهمة العلمية الأولى، ستعود المثابرة إلى موقع الهبوط الخاص بها، وتصل إلى أكثر من 3 أميال، ومن هناك ، ستتجه شمالًا إلى منطقة دلتا جيزيرو، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على عدد كبير من المعادن العضوية التي يمكن أن تظهر علامات متحجرة على الحياة القديمة.