شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تحصل على اتجاهات القيادة بخرائط جوجل دون إنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعلم أنك ستتجه إلى مكان ما بدون إنترنت ولا تعرفه جيدًا، ففكر في تنزيل الخرائط التي تحتاجها من خرائط جوجل مسبقًا، فسيضمن هذا أنك لن تفقد طريقك أبدًا، وإليك كيفية تنزيل الخرائط من خرائط جوجل لاستخدامها في وضع عدم الاتصال.





1. افتح تطبيق خرائط جوجل، وتأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل.

كيفية تنزيل الخرائط في خرائط جوجل على أيفون أو أيباد

2. في شريط البحث، ابحث عن الموقع الذي تريد حفظه.

3. سيتم تمرير الخريطة لإظهار الموقع الذي بحثت عنه، وستظهر علامة تبويب في أسفل الشاشة تكرر العنوان وتقدم بعض الخيارات، كما أنه أسفل العنوان، مرر إلى اليسار واضغط على "تنزيل".

4. سيُطلب منك تأكيد رغبتك في التنزيل، وإخبارك بمقدار المساحة التي سيشغلها على هاتفك، ثم اضغط على "تنزيل" لبدء تشغيله.





كيفية تنزيل الخرائط في خرائط جوجل على أيفون أو أيباد على أندرويد

1. افتح تطبيق خرائط جوجل، وتأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل.

2. في شريط البحث، ابحث عن الموقع الذي تريد حفظه.

3. عندما يظهر، اضغط فوق اسم الموقع في الجزء السفلي من الشاشة لسحب علامة تبويب تحتوي على مزيد من التفاصيل.

4. حدد تنزيل، ثم قم بالتأكيد بالضغط على "تنزيل" مرة أخرى، سيتم إخبارك بمقدار المساحة التي ستشغلها الخريطة غير المتصلة بالإنترنت قبل التأكيد.