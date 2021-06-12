شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألمانيا تبدأ طرح بطاقة التطعيم الرقمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ألمانيا طرح بطاقة تطعيم رقمية يمكن استخدامها فى جميع أنحاء أوروبا حيث تستعد القارة لموسم السفر الصيفى الرئيسي، وقال وزير الصحة فى البلاد إن مراكز التطعيم وممارسات الأطباء والصيدليات ستبدأ تدريجياً فى منح تصاريح رقمية للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ابتداءً من هذا الأسبوع.

وسيسمح CovPass للمستخدمين بتنزيل دليل على حالة التطعيم ضد فيروس كورونا على تطبيق هاتف ذكي، مما يتيح لهم سهولة الوصول إلى المطاعم أو المتاحف أو الأماكن الأخرى التى تتطلب دليلًا على التطعيم، وقال وزير الصحة ينس سبان إن جواز سفر التطعيم يجب أن يكون متاحًا لكل شخص فى ألمانيا يتم تطعيمه بالكامل بحلول نهاية هذا الشهر.

وقال سبان للصحفيين فى برلين "الهدف هو إمكانية استخدام هذه الشهادة فى هلسنكى وأمستردام ومايوركا"، وسيحصل الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بالفعل فى الأسابيع الأخيرة على خطاب به رمز الاستجابة السريعة يمكنهم مسحه ضوئيًا بهواتفهم، أو يمكنهم الاتصال بأطبائهم أو الصيدليات للحصول على تصريح رقمى بأثر رجعي.

وقال "من خلال القيام بذلك، فإننا فى الاتحاد الأوروبى نضع معيارًا عبر الحدود غير موجود فى أى مكان آخر فى العالم حتى الآن"، مضيفًا أن بطاقة التطعيم الرقمية هى خطوة مهمة لإحياء السفر السياحى الدولي.

وذكرت وكالة مكافحة الأمراض فى البلاد، معهد روبرت كوخ، يوم الخميس أن 47٪ من السكان، أو حوالى 39.1 مليون شخص، قد تم تطعيمهم مرة واحدة على الأقل. ما يقرب من 24 ٪، أو 19.9 مليون شخص، تم تطعيمهم بالكامل.