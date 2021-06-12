شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن "الإبلاغ" عن قصة شخص ما على انستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثناء استخدام أحد أشهر تطبيقات الوسائط الاجتماعية، انستجرام، قد ترى منشورات أو قصصًا فى خلاصتك تنتهك إرشادات مجتمع النظام الأساسى أو شروط الاستخدام، فإذا وجدت مستخدمًا ينشر شيئًا غير لائق على انستجرام، فيمكنك الإبلاغ عن المنشور أو القصة أو التعليق أو الشخص أو الحساب على التطبيق نفسه، وعلاوة على ذلك، فإن بلاغك مجهول، وبالتالى فإن الحساب الذى أبلغت عنه لن يعرف من أبلغ عنه.

وفيما يلى الخطوات التى يمكنك اتباعها للإبلاغ عن قصة شخص ما إذا كنت تعتقد أنها تتعارض مع إرشادات منتدى انستجرام:

- افتح قصة انستجرام التى تريد الإبلاغ عنها

- اضغط فى الجزء السفلى من الصورة أو الفيديو

- ثم، انقر فوق الخيار "إبلاغ" واتبع الإرشادات التى تظهر على الشاشة

هل الإبلاغ عن قصة على انستجرام مجهول؟

يمكنك الإبلاغ عن قصة أو نشرها على انستجرام لا تتبع إرشادات المجتمع، ضع فى اعتبارك أن بلاغك مجهول الهوية، مما يعنى أن الحساب الذى لن تعرفه من الذى أبلغ عنه.

كم عدد التقارير اللازمة لحذف قصة على انستجرام؟

يتم النظر فى التقارير فقط عندما يتم التحقق من صحتها من قبل فريق انستجرام، من المرجح أن يتم سحب الحسابات التى تنشر محتوى غير لائق أو مسيء أو معادٍ للمجتمع فى 3 إلى 4 تقارير.

هل سيعرف شخص ما إذا كنت أخفيت قصتى على انستجرام عنهم؟

انستجرام لا يخطر المستخدم بأنك أخفيت قصتك عنه.

ماذا يحدث عندما تقوم بتقييد شخص ما على انستجرام؟

إذا قمت بتقييد شخص ما على انستجرام، فلن يعرف المستخدم ذلك عندما تكون متصلاً بالإنترنت أو تقرأ رسائله أم لا.

هل يمكنك معرفة ما إذا كان شخص ما قد قام بتصوير قصص انستجرام الخاصة بك؟

لا يخطرك انستجرام إذا أخذ شخص ما لقطة شاشة لقصتك أو منشورك أو بكرات أو رسائل مباشرة أو أى محتوى آخر على التطبيق.