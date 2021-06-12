شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف أكثر من 500 إشارة راديو سريعة غامضة دون معرفة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علماء الفلك اكتشاف أكثر من 500 إشارة راديو سريعة غامضة بواسطة تلسكوب CHIME الراديوي في السنة الأولى من تشغيله ومع ذلك لا يتم تحديد المصدر، وتعد هذه الاندفاعات الراديوية السريعة أو FRBs، هي انبعاثات راديوية تظهر بشكل مؤقت وعشوائي من الفضاء، وتتراوح من جزء من ميلي ثانية إلى بضعة أجزاء من الألف من الثانية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تضاعفت عدد الإشارات اللاسلكية السريعة التي تم اكتشافها حتى الآن أربع مرات تقريبًا، وفقًا لـCHIME Collaboration، التي تضم باحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).

وجمع العلماء الإشارات الجديدة في أول كتالوج FRB للتلسكوب، والذي سيقدمونه هذا الأسبوع في اجتماع الجمعية الفلكية الأمريكية.

قالت كايتلين شين، عضوة CHIME، وهي طالبة دراسات عليا في قسم الفيزياء بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "قبل CHIME، كان هناك أقل من 100 مجموعة FRBs مكتشفة، ولكن الآن، بعد عام واحد من المراقبة، اكتشفنا مئات أخرى".

وأضافت شين: "مع كل هذه المصادر، يمكننا حقًا البدء في الحصول على صورة لما تبدو عليه FRBs ككل، وما قد تقود الفيزياء الفلكية هذه الأحداث، وكيف يمكن استخدامها لدراسة الكون في المستقبل."