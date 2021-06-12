شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يحدث خوارزميات البحث لتقليل المضايقات عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت جوجل خوارزميات البحث الخاصة بها لحماية الأشخاص الذين يتعاملون مع حالات استثنائية من المضايقات المتكررة عبر الإنترنت، والآن، بمجرد أن يطلب شخص ما الإزالة من أحد المواقع ذات الممارسات المفترسة، ستطبق جوجل تلقائيًا إجراءات حماية الترتيب للمساعدة فى منع ظهور المحتوى من مواقع أخرى مماثلة منخفضة الجودة فى نتائج البحث لأسماء الأشخاص.

وتأتى التغييرات فى خوارزميات البحث بعد أن سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على حالة واحدة من المضايقات المتكررة، وسلطت الضوء على بعض قيود نهج جوجل، وقالت الشركة إنها صممت أنظمة تصنيف لإظهار نتائج عالية الجودة لأكبر عدد ممكن من الاستعلامات، لكن بعض أنواع الاستعلامات تكون أكثر عرضة للجهات الفاعلة السيئة وتتطلب حلولًا متخصصة.

بالإضافة إلى إزالة هذه الصفحات من الظهور فى بحث جوجل، استخدمت الشركة أيضًا عمليات الإزالة هذه كإشارة تخفيض فى البحث، بحيث تحتل المواقع التى تحتوى على هذه الممارسات الاستغلالية مرتبة أقل فى النتائج، وقالت الشركة: "البحث لم يتم حل المشكلة أبدًا، وهناك دائمًا تحديات جديدة نواجهها مع تغير الويب والعالم".