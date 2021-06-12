شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ صينى على منصة الإطلاق لنقل الرواد للمحطة الفضائية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
كما أنه من المقرر إقامة رواد الفضاء لمدة ثلاثة أشهر، حيث سيقومون بالسير في الفضاء وأعمال البناء والصيانة وإجراء تجارب علمية، وحملت مركبة الشحن الفضائية التي أرسلت الشهر الماضي الوقود والطعام والمعدات إلى المحطة استعدادًا للمهمة المأهولة.
تخطط وكالة الفضاء لما مجموعه 11 عملية إطلاق حتى نهاية العام المقبل لتسليم وحدتين معملتين لتوسيع المحطة التي تبلغ حمولتها 70 طناً، إلى جانب الإمدادات وأعضاء الطاقم.
سيكون إطلاق الأسبوع المقبل هو الثالث، والأول من بين أربع بعثات مأهولة مخطط لها، ومن المقرر القيام بمهمة شحن أخرى في سبتمبر، وبعد ذلك بوقت قصير سيتم إرسال طاقم آخر.
جدير بالذكر أنه أرسلت الصين 11 رائد فضاء إلى الفضاء حتى الآن، جميعهم طيارون من الجناح العسكري للحزب الشيوعي الحاكم، وسيكون الطاقم الأول من الذكور، على الرغم من أن النساء سيكونن جزءًا من أطقم المستقبل في المحطة.