شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى من جوجل يصمم شرائح كمبيوتر فى أقل من 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت جوجل ذكاءً اصطناعيًا قادر على إنشاء شرائح كمبيوتر في أقل من ست ساعات، حيث يشير البحث، الذي نُشر في دورية Nature، إلى أن البشر يمكن أن يستغرقوا شهورًا لتصميم شرائح متخصصة لوحدات معالجة الـ"tensor"، وهو نوع من الشرائح المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، لكن خوارزمية التعلم المعزز (RL) أفضل وأسرع من البشر في إنشاء المزيد من الذكاء الاصطناعي المعقد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كتب الباحثون في الدراسة: "تصبح الخوارزمية أفضل وأسرع في تحسين تخطيط الأرضية لأنها تضع عددًا أكبر من قوائم الشبكات".

وأضاف الباحثون، "نظهر أن طريقتنا يمكن أن تولد مخططات رقاقات يمكن مقارنتها أو متفوقة على الخبراء البشريين في أقل من ست ساعات، بينما يستغرق البشر شهورًا لإنتاج مخططات مقبولة للمسرعات الحديثة".

قال باحثو جوجل، إنها تُستخدم بالفعل تجاريًا في أحدث إصدار من رقائق وحدة المعالجة، حيث أعطى باحثو البرنامج 10000 مخطط لشريحة لتحليلها، ثم توصلوا إلى كيفية الخروج بمخططات لا تستخدم مساحة وأسلاك وطاقة كهربائية أكبر من تلك التي صممها البشر.

ويعد مخطط الرقاقة هو المكان الذي تم فيه وضع أجزاء مثل وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات والذاكرة على السيليكون، ويمكن أن يكون للذكاء الاصطناعى تداعيات أوسع على صناعة أشباه الموصلات.