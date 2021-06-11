مايكروسوفت تشوق لحدث ويندوز 11 عبر مقطع فيديو

دبي - يزن راشد - عادت شركة مايكروسوفت للتشويق إلى نظام التشغيل ويندوز 11 مرة أخرى. وفي جديد عبر موقع يوتيوب، نشرت شركة البرمجيات العملاقة ما مدته 11 دقيقة من أصوات بدء التشغيل من إصدارات مختلفة من ويندوز.

وتم إبطاء نغمات أنظمة التشغيل ويندوز 95 وويندوز إكس بي وويندوز 7 بنسبة 4000 في المئة وربطها معًا لتشكيل تجربة مريحة لأولئك المتحمسين جدًا لحدث ويندوز في 24 يونيو.

ويتعلق المشهد في الفيديو أساسًا بالتلال والسماوات التي استخدمتها مايكروسوفت سابقًا كمصدر إلهام للخلفية الافتراضية لكل نظام تشغيل معني.

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ويقول مقطع الفيديو: هل تواجه مشكلة في الاسترخاء لأنك متحمس جدًا لحدث مايكروسوفت في 24 يونيو. إذ قم برحلة بطيئة في الذاكرة مع أصوات بدء تشغل أنظمة ويندوز 95 وويندوز إكس بي وويندوز 7 التي تباطأت إلى سرعة مخفضة تأملية تبلغ 4000 في المئة.

ويبدو هذا المقطع بأنه تلميح إلى صوت بدء تشغيل جديد لنظام التشغيل ويندوز 11، أو أيًا كان الإصدار التالي من ويندوز.

مايكروسوفت تشوق لنظام ويندوز 11:

قامت مايكروسوفت بالتشويق لإصدار جديد من ويندوز حديثًا، وقدمت عددًا من التلميحات بأن الجيل القادم من النظام التشغيلي قد يطلق عليه ويندوز 11.

ومن بين هذه التلميحات، أن الحدث يبدأ في الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كما أن دعوة الحدث تحتوي على نافذة توجد ظلًا بمخطط يشبه إلى حد كبير الرقم 11.

وقد كان مديرو مايكروسوفت يشوقون لإعلان الجيل التالي من ويندوز لأشهر. ويتضح من هذا الفيديو أن هذه العبارات التشويقية لرقم 11 ستستمر في الأسابيع المقبلة.

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ومن المتوقع أن تعلن مايكروسوفت عن إصدار جديد من ويندوز مع تغييرات كبيرة في واجهة المستخدم.

ويبدو أن مايكروسوفت اختارت أصوات بدء تشغيل الأنظمة المتعلقة بإصدارات ويندوز التي تحتوي على إصلاحات أكثر أهمية للواجهة.

وتعمل الشركة على شيء يطلق عليه اسم Sun Valley، الذي أشارت إليه على أنه تجديد مرئي شامل لنظام ويندوز.

وسيكون هناك العديد من التغييرات الأخرى، بما في ذلك بعض التغييرات المهمة في متجر ويندوز.

ومن المفترض أن نكتشف في 24 يونيو ما إذا كانت مايكروسوفت مستعدة لاستخدام رقم الإصدار 11، أو أنها تريد تسميته Windows Sun Valley، أو أي شيء آخر تمامًا.

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة مايكروسوفت عن خططها لإيقاف تطوير Windows 10x. وهو نظام التشغيل الذي أعلنت عنه في خريف 2019.

ووفقًا للمعلومات، فإن جزء من السبب هو أن Windows 10x لا يبدو أنه يلبي احتياجات المستخدم. ولذلك حولت مايكروسوفت تركيزها إلى تطوير التحديث المرئي Sun Valley.

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