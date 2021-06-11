مايكروسوفت تريد توفير إكس بوكس لمليارات اللاعبين

دبي - يزن راشد - تعمل شركة مايكروسوفت مع الشركات المصنعة لأجهزة التلفزيون من أجل إتاحة تطبيق منصة إكس بوكس Xbox عبر الأجهزة قريبًا.

وعندما أطلقت مايكروسوفت منصة إكس بوكس في عام 2001، كان المكان الوحيد الذي يمكنك فيه ممارسة الألعاب عبر المنصة.

ولا يزال بإمكانك الآن شراء أحدث أجهزة الشركة، ولكن يمكنك أيضًا اللعب عبر جهاز الحاسب.

وإذا كنت تدفع لمايكروسوفت 15 دولار شهريًا مقابل اشتراك Xbox Games Pass Ultimate، فإن بإمكانك اللعب عبر جهاز لوحي أو هاتف أيضًا.

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وتعتقد الشركة في المستقبل أنك ترغب في اللعب عبر أجهزة أكثر مثل تلفزيون أو قطعة بث صغيرة يمكنك توصيله بجهاز التلفزيون.

وتخطط شركة البرمجيات العملاقة لتقديم خدمة Xbox Game Pass الخاصة بها إلى أجهزة التلفزيون من خلال تقنية البث المباشر xCloud، مما يفتح المزيد من الطرق للوصول إلى ألعاب إكس بوكس.

وسيكون هذا متاحًا كتطبيق عبر أجهزة التلفزيون ومع قطعة البث المخصصة لشركة مايكروسوفت.

وقالت الشركة: نحن نعمل مع شركات تصنيع أجهزة التلفاز العالمية لتضمين تجربة Xbox Game Pass مباشرةً في أجهزة التلفزيون المتصلة بالإنترنت، لذلك فإن كل ما تحتاجه للعب هو ذراع التحكم.

ولم تعلن مايكروسوفت بالضبط متى سيكون تطبيق إكس بوكس هذا متاحًا عبر أجهزة التلفزيون، ولا الشركات المصنعة التي توفره عبر أجهزتها.

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خطط مايكروسوفت بشأن إكس بوكس:

وألمح فيل سبنسر، رئيس إكس بوكس، سابقًا إلى تطبيق إكس بوكس لأجهزة التلفزيون أواخر العام الماضي. مشيرًا إلى أنه يتوقع رؤية ذلك في الأشهر الـ 12 المقبلة.

كما تحدث سبنسر أيضًا عن قطعة البث الخاصة بمنصة إكس بوكس في العام الماضي. وهو شيء تقول الشركة إنه يظهر قريبًا.

وقالت الشركة: نعمل أيضًا على تطوير أجهزة بث مستقلة يمكنك توصيلها بجهاز تلفزيون أو شاشة. لذلك إذا كان لديك اتصال قوي بالإنترنت، فيمكنك بث تجربة إكس بوكس الخاصة بك.

ومثل خطط تطبيقات التلفزيون. لا تقدم مايكروسوفت أي تفاصيل عن تاريخ الإصدار أو أسعار أجهزة البث الخاصة بها عبر إكس بوكس.

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وكشفت مايكروسوفت عن هذه التفاصيل في مؤتمر صحفي خاص قبل حدث E3 في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتركز عملاقة البرمجيات على الألعاب في معرض E3 يوم الأحد 13 يونيو. ولذلك من غير المحتمل أن نحصل على أي تفاصيل أخرى حتى تصبح الأجهزة جاهزة للشحن.

ويعد توسيع Xbox Game Pass هذا لأجهزة التلفزيون جزء من جهد أوسع تقوم به مايكروسوفت لإتاحة خدمة الاشتراك الخاصة بها بخلاف الهواتف وأجهزة إكس بوكس.

وتعلن مايكروسوفت أيضًا عن ترقيات لشفرات خادم xCloud الخاصة بها. بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى xCloud واستخدامها عبر منصات إكس بوكس في وقت لاحق من هذا العام.

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