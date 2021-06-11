شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد مستكشف الصين يلتقط صورة سيلفى مع مركبة الهبوط على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الصين صورة سيلفي التقطتها عربتها الجوالة Zhurong على سطح المريخ، احتفالًا بشهرها الأول على الكوكب الأحمر، ويمكن رؤية Zhurong بمنصة هبوط في الخلفية مزينة بالعلم الصيني، والتي انطلقت منها العربة الجوالة في نهاية مايو لبدء استكشافها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نجح Zhurong في الهبوط على Utopia Planitia، وهو سهل حمم شمالي شاسع على الكوكب الأحمر في 15 مايو الماضى، بعد أن أمضى حوالي ثلاثة أشهر في الدوران حول الكوكب.



مستكشف الصين وانطلق من الأرض في يوليو 2020، معلقا في بطن مركبة الفضاء الصينية Tianwen-1، التي دخلت مدار المريخ في فبراير. كما غرد بول بيرن، أستاذ علوم الكواكب في جامعة ولاية نورث كارولاينا، قائلاً: " حملت العربة الجوالة الصينية #zhurong كاميرا لاسلكية صغيرة وضعتها على الأرض لالتقاط صورة جماعية".

مستكشف الصين على سطح المريخ بالابيض والأسود تظهر صورة أخرى نشرتها CNSA اليوم لقطة مقرّبة واضحة وضوح الشمس لمنصة الهبوط وسط الغبار الأحمر الصخري للكوكب، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية للمريخ التي التقطها Zhurong. يُظهر المنظر الأمامي للعربة الجوالة، الملتقطة بالأبيض والأسود، المنظر الطبيعي المسطح لـ Utopia Planitia، والذي يبدو منحنيًا قليلاً في الأفق.

مستكشف الصين

تُظهر اللقطة الملونة الثانية الجزء الخلفي من المركبة الفضائية، وتُظهر الألواح الشمسية والهوائيات غير المطوية.

كما أن "الذراعين" القريبين من أعلى الصورة هما جزءان من نظام الرادار، بينما يساعد قضبان يمتدان من المنصة إلى الأرض في توجيه العربة الجوالة.

يمسح Zhurong المنطقة بحثًا عن علامات على وجود ماء أو جليد، ويمكن أن يقدم أدلة على ما إذا كان المريخ قد استدام الحياة على الإطلاق.