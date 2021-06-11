شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخطط أمازون لإعادة الموظفين إلى المكاتب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما يبدو أنه لا توجد نهاية واضحة تلوح فى الأفق للوباء العالمي، فإن أجزاء من العالم تعود ببطء إلى نوع من الحياة الطبيعية، فبفضل حملات التطعيم على نطاق واسع، بدأت بعض البلدان فى "الانفتاح" تدريجيًا مع مراعاة ذلك، كانت شركات التكنولوجيا تضع خططًا لإعادة الموظفين إلى المكاتب بشكل أو بآخر، ولدى أمازون خطط مفصلة حول كيفية عودة موظفيها إلى المكاتب.

وفى مدونة رسمية، أوضحت الشركة كيف تخطط للمضى قدمًا، حيث لاحظت الشركة، مثل جميع الشركات والمؤسسات فى جميع أنحاء العالم، أننا ندير كل مرحلة من مراحل هذا الوباء للمرة الأولى، ونتعلم ونتطور مع تقدمنا، وكجزء من عملية "التعلم" و "التطور"، تقدم أمازون للموظفين مزيجًا من العمل من المنزل والمكاتب.

وقالت أمازون لموظفيها: "سيكون خط الأساس الجديد لدينا ثلاثة أيام فى الأسبوع فى المكتب (مع تحديد الأيام المحددة من قبل فريق القيادة الخاص بك)، مما يتيح لك المرونة فى العمل عن بُعد لمدة تصل إلى يومين فى الأسبوع"، وقالت أمازون أيضًا إن بعض الموظفين الذين كانوا يعملون فى مرحلة ما قبل الجائحة - المبيعات وخدمة العملاء - سيستمرون فى العمل عن بُعد.

وبالنسبة للموظفين فى الأدوار التى تتطلب العمل فى الموقع، مثل مهندسى الأجهزة وعمليات الخطوط الأمامية، سيستمر هؤلاء الأفراد فى العمل فى الموقع، وقالت الشركة :" "لقد كنا نفكر فى كيفية الموازنة بين رغبتنا فى توفير المرونة للعمل من المنزل مع إيماننا بأننا نبتكر الأفضل للعملاء عندما نكون معًا فى المكتب" .

وأشار عمالقة التكنولوجيا الآخرون مثل أبل أيضًا إلى أن الموظفين سيعودون إلى المكاتب قريبًا بشكل أو بآخر، فيما قالت جوجل أيضًا إنها تعيد إنشاء المساحات المكتبية وتضع نموذج عمل "مختلطًا" لموظفيها.