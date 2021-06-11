شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنترنت Starlink يمهد الطريق لشبكات واى فاى أسرع على الطائرات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت تقارير إعلامية أن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة للملياردير التقنى إيلون ماسك - ستارلينك - تجرى محادثات مع "عدة" شركات طيران من أجل توفر خدمة الواى فاى على متن الطائرات.

ومنذ عام 2018، أطلقت SpaceX ما يقرب من 1800 قمر صناعى Starlink من بين حوالى 4400 قمر تحتاجها لتوفير تغطية عالمية للإنترنت عريض النطاق، وبشكل أساسى للمنازل الريفية حيث لا تتوفر اتصالات الألياف، فيما يتم الآن توسيع Starlink ليشمل شركات الطيران، حيث تسابق SpaceX لفتح شبكة النطاق العريض تجاريًا فى وقت لاحق من هذا العام، حسبما ذكرت The Verge.

ونقل عن جوناثان هوفيلر، نائب الرئيس لشركة Starlink والمبيعات التجارية فى SpaceX، قوله فى قمة Connected Aviation Intelligence "إننا نجرى محادثات مع العديد من شركات الطيران"، وأضاف: "لدينا منتج طيران خاص بنا قيد التطوير ... لقد قمنا بالفعل ببعض العروض التوضيحية حتى الآن، ونتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على هذا المنتج ليتم وضعه على الطائرات فى المستقبل القريب جدًا".

وقال هوفيلر إن تصميم هوائيات خطوط الطيران الخاصة بشركة سبيس إكس سيكون مشابهًا جدًا للتقنية الموجودة داخل محطات المستهلكين، ولكن "مع تحسينات واضحة لاتصال الطيران"، وفقًا للتقرير، وأشار إلى أنه سيتم تصميم وبناء أجهزة الطيران بواسطة شركة سبيس إكس، ويمكن للهوائيات المحمولة جواً أن تتصل بالمحطات الأرضية للتواصل مع أقمار ستارلينك الصناعية.

ةفى العام الماضي، قدمت شركة SpaceX خططًا لاختبار Starlink على خمس طائرات من طراز Gulfstream. وفى مارس، سعت للحصول على موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية لاستخدام Starlink مع المركبات التى تتلقى إشارة، بما فى ذلك السيارات والشاحنات والسفن والطائرات.