شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة Infinix NOTE 10 الجديدة تقدم أداءً سلسًا ومعالج قوى للألعاب الثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث المستهلكون عن المزيد من التكنولوجيا فى حياتهم اليومية أكثر من أى وقت مضى، وولما كانت الهواتف الذكية فى طليعة الابتكار، فلا شك إذن أن الهاتف الذكى الجديد Infinix NOTE 10 يهدف إلى منح المستخدمين صورًا مذهلة وأداءً قويًا وألعابا مثيرة مع بطارية قوية طويلة الأمد.

وكانت شركة انفينكس قد طرحت سلسلة هواتفها Note 10 نهاية الشهر الماضى، وتم إطلاق حملة الحجز المسبق لها على منصات التجارة الإلكترونية Xpark ونون وسوق.

ولقد قمنا بتجربة الجهاز بشكل عملى مع هذا الهاتف الرائع المظهر Infinix NOTE 10 وضعناه تحت الاختبار لمعرفة ما إذا كان بإمكانه الوفاء بوعده لمستخدمى Infinix من تقديم أحدث تكنولوجيا وبسعر تنافسى، وإليكم ما توصلنا إليه بعد المراجعة الشاملة للهاتف:

شاشة سينمائية

يأتى هاتف INFINIX NOTE 10 بشاشة سينمائية ضخمة تتيح تجربة فريدة من الترفيه من خلال وضوح الرؤية خلال مشاهدة الأفلام والفيديو وممارسة الألعاب للدقة العالية التى تتمتع بها الشاشة التى تأتى بدقة 90 هرتز مقاس 6.95 بوصة عالية الدقة توفر دقة مذهلة تبلغ 1080 × 2460.

كما تتميز الشاشة بطبقات حماية متعددة تحميها من الكسر والخدش، ولثقة انفينكس الكبيرة فى جودة شاشة Note 10 قدمت ضمان للشاشة ضد الكسر لمدة 180 يوم.

معالج قوى , اداء متميز

لقد وضعنا أجهزة Infinix Note 10 وInfinix Note 10 PRO فى اختبارات دقيقة لنرى كيف يصمد أمام المهام اليومية، اثبتت أن سلسلة NOTE 10تتمتع بأداء سلس يتيح للمستخدمين التبديل بين التطبيقات بسرعة ودون عناء من البطيء، بالاقتران مع تقنية Hyper Engine Gaming من MediaTek، يستفيد المستخدمون من أوقات استجابة أسرع بنسبة 50% واتصال أقوى وتقليل زمن الوصول المنخفض من خلال استخدام نطاقى Wi-Fi أو MOBILE DATA فى نفس الوقت.

ويتكون معالج الألعاب MediaTekHelio G95 لجهاز NOTE 10 Pro وNOTE 10 من وحدة معالجة مركزية ثمانى النواة (CPU) مزودة بمعالجين قويين من نوع Arm Cortex-A76 بسرعة تصل إلى 2.05 جيجاهرتز، بالإضافة إلى ستة معالجات Cortex-A55 التى تركز على الكفاءة وهو ما يرفع أداء الهاتف بشكل متميز خصوصا خلال ممارسة الألعاب الثقيلة مثل BUPG وFREE FIRE وFORTNITE وغيرها، كما يعطى سلاسة فى التنقل بين التطبيقات وسرعة فى الاستجابة خصوصا مع فتح أكثر من تطبيق فى ذات الوقت، كما أن ضخامة سعة الذاكرة تخزين 256 جيجا بايت و8 جيجا رام يدعم قوة أداء الهاتف.

ألعاب الجرافيك عالية الدقة والتى تعمل على أنظمة الاندوربد.

كما ذكرنا سابقًا، يتميز Infinix NOTE 10 بقوة فى الأداء وهذا مفيد بشكل خاص للشباب عند اللعب ومع التنوع الكبير الذى شهدته ألعاب الهاتف المحمول المتاحة الآن يفضل الكثير من الناس اللعب على أجهزتهم المحمولة بدلًا من وحدة التحكم.

ويجعل معالج GPU Mali-G52 MC2 اللعب فى غاية السهولة، وعندما اختبرنا الجهاز مع PUBG وCall of Duty من بين آخرين كان أداؤه رائعًا، وتشتهر هذه الألعاب بمحركات ألعاب التحميل الثقيل المليئة بالمشاهد التفصيلية واللعب المكثف، ولكن لحسن الحظ، حافظ Infinix NOTE 10 على مواكبة التطور بفضل تقنية ألعاب Hyper Engine الحصرية من MediaTek مما يساعد هذا الجهاز على إدارة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بشكل ديناميكى لتقليل زمن الوصول.

بطارية طويلة الأمد 5000 مللى أمبير وتقنية الشحن السريع 33 وات

من أكثر الأشياء المحبطة فى الهواتف الذكية الحاجة المستمرة لإعادة شحن الجهاز وخاصة بعد أعباء العمل المكثفة مثل بث الفيديو أو الألعاب، ويأتى هاتف Infinix NOTE 10 Pro مزودًا ببطارية بقوة 5000 مللى أمبير /الساعة والتى تصمد أمام كل هذا العمل الشاق والمستمر مع عمر بطارية طويل للغاية.

يعمل جهاز NOTE 10 Pro ببطارية 5000 مللى أمبير مع تقنية الشحن السريع 33 وات، كما يوفر NOTE 10 للمستخدم بطارية بقوة 5000 مللى أمبير/ الساعة مع شحن سريع بقوة 18 وات.

و تتكامل البطاريات مع وضع الطاقة الفائق، مما يوفر 58 ساعة إضافية من وقت الاتصال عندما تصل طاقة البطارية إلى 5%، و25% من البطارية الاحتياطية بتقنية Power Marathon Technology وتكنولوجيا الشحن السريع الآمنة

كاميرا مبتكرة

نظرًا لاكتساب منصات التواصل الاجتماعى شعبية كبيرة، فقد ازداد الطلب على الكاميرات المليئة بالميزات التى تساعد فى التقاط صور سيلفى مثالية أو التقاط لحظات لا تُنسى بتفاصيل نابضة بالحياة، وتوفر الكاميرا فى Infinix NOTE 10 صورة مذهلة بجودة احترافية وصور ليلية صافية، سواء فى ضوء النهار أو فى الليل بسبب الكاميرا الليلية فائقة الدقة بدقة 64 ميجابكسل (MP) 6P، وكذلك فى صور السيلفى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل مع اثنين من الفلاشات الوامضة الأمامية.

كما أن تصوير الفيديو جيد للغاية ومستقر بجانب قدرات التصوير بدقة 4K فى كل من الكاميرات الأمامية والخلفية، فى الواقع شجعت رؤية الجودة الجميلة للصور الليلية على قدر أكبر من الإبداع فى الإضاءة والتركيب بمساعدة الفلاشان الأماميان للهاتف الذكى، ويمكن للكاميرات الأمامية والخلفية أيضًا تسجيل الفيديو بدقة 4k الرائعة.

الخلاصة

Infinix NOTE 10 يوفر أداءً موثوقًا به وشاشة رائعة مع إعداد ممتاز للكاميرا وتجارب ألعاب ممتعة.

كما أن التصميم متاح بأربعة ألوان: 95 درجة أسود، 7 درجات بنفسجى، أخضر زمردى (حصرى لـ NOTE 10) وNordic Secret (حصريًا لـ NOTE 10 Pro)، أضف إلى سعره التنافسى ما يجعله خيارًا ممتازًا لمستخدمى الهواتف الذكية الذين يتوقعون أداء ألعاب قويًا فى حدود ميزانية الفئة المتوسطة.

وتعمل Infinix على إعادة تشكيل هذا النطاق السعرى بميزات ومواصفات عالية جديدة لم تكن متوفرة من قبل خاصة للشباب فى عام 2021، ويبدو أن Infinix تواصل إطلاق منتجات سلسلة Note فى طريقها لرفع العلامة التجارية والدخول فى قطاعات عالية التنافسية من الهواتف الذكية مستندة على قواعد صلبة.











