شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني ايه ميزة Paced Walking الجديدة من جوجل .. وفيم تستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل ميزة جديدة تسمى Paced Walking والتي ستساعدك على تحقيق أفضل أهدافك للمشي لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية مع إيقاع صوتي لتتوافق معه، حيث ستساعدك ميزة Paced Walking ، المتوفرة على جوجل Fit ، في العثور على سرعة المشي المفضلة لديك - وتيرة تبدو طبيعية - واختيار هذه السرعة له فوائد صحية مماثلة لركوب الدراجة.

وقال Kapil Parakh، المسؤول الطبي في جوجل Fit: "بالإضافة إلى ذلك ، إذا بدأت المشي بشكل أسرع ، فستزداد وتيرتك الطبيعية بشكل أسرع بمرور الوقت"، وبمجرد أن تبدأ في زيادة السرعة باستخدام المشي السريع ، ستربح المزيد من "نقاط القلب" في جوجل Fit مقابل كل دقيقة تمشي فيها بوتيرة تزيد عن 100 خطوة في الدقيقة ، وستحصل على نقطة قلب واحدة.

وسيساعدك هذا في الحصول على توصيات من جمعية القلب الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية (WHO) بما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا، ووفقًا لروب هارلي، عالم الأبحاث في جوجل Fit ، فإن الفكرة بسيطة.

وقال في بيان: "أدخل بعض سماعات الرأس أثناء جلسة المشي السريع وسنقوم بتشغيل نغمة صوتية تنبض بخلفية لطيفة لتتماشى معها".

وأضاف: "يمكنك استخدام التطبيق لتغيير سرعة الإيقاع وتنويع كثافة المشي. يتم تشغيل الإيقاع فوق الأصوات الأخرى ، لذلك لا يزال بإمكانك تشغيل الموسيقى أو البث الصوتي أثناء المشي"، وتتوفر ميزة المشي السريع في معظم هواتف أندرويد على مستوى العالم.