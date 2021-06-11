شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة رقابية بريطانية تحقق في استخدام أمازون للبيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز، نقلاً عن ثلاثة أشخاص مجهولين على دراية بالوضع، عن أن هيئة مراقبة المنافسة البريطانية تخطط لإجراء تحقيق رسمى بشأن المنافسة مع شركة التجارة الإلكترونية "أمازون"، وقالت الصحيفة إن هيئة المنافسة والأسواق تقوم بتحليل أعمال أمازون منذ شهور، مضيفة أن المنظم يركز على كيفية استخدام بائع التجزئة عبر الإنترنت للبيانات التى يجمعها على منصته.

وأضاف التقرير، أن الجهة التنظيمية قامت أيضًا بفحص كيفية تحديد أمازون للتجار الذين يظهرون فى صندوق الشراء '' المهم - اللوحة البيضاء على الجانب الأيمن من المنتج حيث ينقر المشترون لإضافة العنصر إلى سلة التسوق الخاصة بهم، فيما لم ترد أمازون على الفور على طلب للتعليق.

وقالت الصحيفة نقلاً عن المصادر، إن التحقيق فى الشركة قد يركز على ما إذا كانت أمازون تفضل التجار الذين يستخدمون أيضًا خدماتها اللوجستية والتوصيل عند تحديد من يمكنه الوصول إلى صندوق الشراء وعملائه الرئيسيين، وأضافت أن توقيت التحقيق ونطاقه لا يزالان قيد العمل.

ووفقا للتقرير، من المرجح أن يغطى التحقيق أرضية مماثلة للتحقيقات الجارية فى الاتحاد الأوروبي، ولدى بروكسل تحقيقان مفتوحان فى أمازون - أحدهما يبحث فى كيفية استخدام الشركة للبيانات لتطوير منتجاتها على حساب المنافسين المحتمل، والآخر يبحث فى معايير استخدام صندوق الشراء.