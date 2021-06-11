شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق شركة الألعاب EA Games دون خسائر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت شركة الألعاب الشهيرة "اليكترونيك آرتس " والتى تعرف اختصارا بـ EA لعملية اختراق، حيث أبلغ الموقع التكنولوجى الشهير Motherboard أنه تم اختراق ناشر ألعاب الفيديو الشهير المسؤول عن صنع ألعاب مثل Battlefield و Need For Speed.

وأكد الموقع، أنهم عثروا على العديد من منتديات القرصنة السرية التى تسرد حوالى 780 جيجابايت من البيانات من الشركة وأنهم يحاولون بيع الأصول، فيما تشير لقطات الشاشة الموجودة فى هذه المنتديات أيضًا إلى أن المتسللين تمكنوا من الحصول على الكود المصدرى للعبة FIFA 2021 وكود المصدر وأدوات محرك اللعبة المملوك لشركة EA - Frostbite، كما تم العثور على محرك اللعبة فى العناوين الشهيرة بما فى ذلك Battlefield و FiFA 21.

وبينما تدعى بعض المنتديات أنها اخترقت أيضًا مجموعات تطوير برامج الشركة، وقد تم تأكيد نفس الشيء من قبل Electronic Arts إلى Motherboard، وأكد الناشر أنه تم اختراقهم وسرقة البيانات التى يتم بيعها فى المنتديات منهم.

كما أكد EA أن الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالاختراق وقاموا بالفعل بإجراء تحسينات أمنية، كما أنهم يحققون فى الحادث الأخير ويعملون مع مسؤولين وخبراء قانونيين، وفى الوقت نفسه، لن يكون هناك أى تأثير على الألعاب أو أعمالهم، كما أكدوا أن بيانات اللاعبين آمنة ولم تتعرض لأذى أثناء الاختراق.

ولا تعد هذه هى المرة الأولى التى يحدث فيها مثل هذا النوع من الأشياء، حيث اخترق المتسللون مؤخرًا شفرة المصدر لـ CD Projekt Red لـ Cyberpunk 2077 و The Witcher 3، كما كانت Nintendo أيضًا خرقًا للبيانات لألعاب SNES و Nintendo 64 بما فى ذلك Super Mario و Zelda (لم يتم إصدارهما).