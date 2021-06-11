شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد لطرح أول هواتفها القابلة للطي هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنيات أن شركة جوجل تعمل على تطوير هاتف جديد قابل للطي ستنافس من خلاله أجهزة سامسونج وغيرها من نفس الفئة، وتبعا لأحدث التسريبات فإن شركة سامسونج بدأت بتصنيع شاشات OLED مرنة قد تستخدم في هواتف قابلة للطي ستنتجها جوجل وعدد من الشركات الصينية، والشاشات المخصصة لجوجل ستكون بمقاس 7.6 بوصة، أما شاشات الهواتف الأخرى فستكون بمقاس 8 بوصات للداخلية، و6.5 للشاشة الخارجية.

وتشير التوقعات إلى أن الشاشات المذكورة ستكون جاهزة بحلول أكتوبر العام الجاري، ويفترض إطلاق الهواتف التي ستزود بها نهاية السنة، ومن المفترض أن يحمل هاتف جوجل المنتظر اسم "Pixel Fold" وأن يجهز بمعالج Qualcomm Snapdragon 888 الحديث ثماني النوى القادر على التعامل مع شبكات 5g.

كما سيحصل هذا الجهاز على ذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256 جيجابايت، وعلى ماسح لبصمات الأصابع سيكون مثبتا على الواجهة الخلفية أو على إحدى حواف هيكله الجانبية، إضافة لاحتوائه على منفذين لشرائح الاتصال الخلوي.

وستزوده جوجل على الأغلب بكاميرا أمامية بدقة 12.7 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية فيها عدسة للتصوير الفائق العرض بدقة 16 ميجابيكسل، إضافة إلى بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.