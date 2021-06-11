نسبة هائلة من الطاقة تستخدمها الإنترنت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يعتقد البعض بأن الإنترنت اختراع صديق للبيئة من خلال مساعدة الجهات على تخفيف استخدام الورق وإنقاذ الأشجار من الزوال عبر الاعتماد على الموجات الأثيرية.

ولكن وفي معلومة مخفية، فإن الخوادم التي تستضيف كل تلك البيانات تنتج كميات هائلة من الانبعاثات، تاركةً وراءها بصمة كربونية عملاقة.

يوجد اليوم نحو 30 مليار جهاز متصل بالإنترنت في العالم، حسب موقع The Conversation، من ضمنها أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والأجهزة اللوحية، إضافة إلى عدد لا يحصى من الأجهزة التي تستخدم الإنترنت بطرق أكثر دقة، مثل المركبات الذكية وأنظمة المنزل الذكي والساعات الذكية، والتي يطلق عليها اسم إنترنت الأشياء.

تلعب هذه التقنيات المتصلة بالإنترنت بالفعل دوراً رئيسياً في الانتقال إلى مستقبل طاقةٍ أنظف؛ على سبيل المثال، العدادات الذكية المنزلية التي يتم طرحها في العديد من البلدان، تساعد في مراقبة استخدام الطاقة المنزلية وبالتالي تقليلها.

ولكن نظراً إلى أننا نعتمد على الإنترنت في معالجة واستخدام وتخزين مزيد من البيانات، فإن الطاقة التي تستهلكها في ازدياد، لذا يبحث العلماء في أن تكون الإنترنت أكثر استدامة؛ حفاظاً على مستقبل الكوكب.

وتشير تقديرات الأبحاث إلى أنه بحلول عام 2025، يمكن أن تستخدم صناعة تكنولوجيا المعلومات 20% من إجمالي الكهرباء المُنتَجة وانبعاث ما يصل إلى 5.5% من انبعاثات الكربون في العالم، وهو أعلى من إجمالي انبعاثات معظم البلدان باستثناء الصين والهند والولايات المتحدة.

وتأتي نسبة متزايدة من استهلاك طاقة تكنولوجيا المعلومات من مراكز البيانات؛ وهي المباني المستخدمة لتخزين البيانات وأجهزة الكمبيوتر، والتي يتم توصيلها دائماً بشكل مباشر بشبكة الكهرباء المحلية.