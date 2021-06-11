شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق بين الـDark و الـDeep ويب.. 5 اختلافات لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد بعض المصطلحات التي نمر بها عند التعامل مع شبكة الانترنت، والتي تعد ذات أهمية كبرى ويجب معرفتها لزيادة الوعى بالتواصل الالكترونى، ولعل من بينها مصطلحين يبدوان متشبهان، ولكن كل منهما يحمل معنى مختلف تماما، وهم الويب المظلم Dark Web، والويب العميق Deep Web.

وفقا لما ذكره موقع " geeksforgeeks"، إن الويب العميق Deep Web، هو الويب الذي لا يمكن لمحركات البحث الوصول إليه، مثل البيانات الحكومية الخاصة والبيانات المصرفية والبيانات السحابية وما إلى ذلك.

هذه البيانات حساسة وخاصة، لذلك فهي بعيدة عن متناول اليد، ويتم استخدامه لتوفير الوصول إلى مجموعة محددة من الناس.

بينما تشير شبكة الويب المظلم Deep Web إلى المحتوى المشفر عبر الإنترنت الذي لا تتم فهرسته بواسطة محركات البحث التقليدية، وتوفر Darknet للمستخدم إخفاء الهوية، واجتذب هذا الأشخاص الذين يقومون بأشياء غير قانونية لبيع أشياء دون أن يتم القبض عليهم.

أبرز 5 اختلافات بين Dark Web وDeep Web

1. تعد شبكة الويب العميقة جزءًا من WWW التي لا تتم فهرسة محتوياتها المصرفية بواسطة محركات بحث الويب القياسية، أما الويب المظلم هو محتوى WWW الموجود على الشبكات المظلمة التي تستخدم الإنترنت، ولكنها تتطلب برامج أو تكوينات أو إذنًا محددًا للوصول.

2. شبكة الويب العميقة هي ذلك الجزء من الإنترنت غير المرئي، إنما شبكة الويب المظلمة هي شبكة من أكبر الأنشطة الإجرامية والإرهابية عبر الإنترنت في العالم.

3. لم تتم فهرسة المحتويات بواسطة محركات البحث العادية في الشبكة العميقة، في حين يكون المحتوى متاح فقط على الشبكات الشخصية المشفرة أو تكوينات الند للند في الشبكة المظلمة.

4. توجد مجموعة هائلة من المواقع غير المرئية في الشبكة العميقة، بينما يكون الويب المظلم غير خاضع للتنظيم والذي تم إخفاء عناوين IP الخاصة به عن قصد.

5. يمكن الوصول إليه من خلال اسم مستخدم وكلمة مرور صالحة وعبر محركات البحث العادية، ولكن في الويب المظلم لا يمكن الوصول إليه إلا باستخدام برامج متخصصة ومحددة.