شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إضافة نص إلى iMovie على أيباد أو أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشمل برنامج iMovie على مجموعة قوية من خيارات التحرير لتحسين مقاطع الفيديو الخاصة بك، حيث تعد إضافة نص إحدى الطرق التي يمكن أن تكون مفيدة، ولكن طريقة الوصول إلى هذا الخيار ليست واضحة، لذلك نرصد لك تفاصيل هذه العملية سواء كنت تريد إضافة عناوين أو ترجمات أو نص آخر في الفيلم الخاص بك.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن خطوات إضافة نص إلى iMovie على أيباد أو أيفون تشمل:

1. اضغط على مقطع الفيديو الذي تريد إضافة نص إليه.

2. حدد رمز "T" في الجزء السفلي من الشاشة.

3. اختر النمط المطلوب من قائمة القوالب.

4. اضغط على عنوان العينة في العارض وحدد تحرير لكتابة النص المطلوب، ثم اضغط فوق تم.

5. من هناك، يمكنك الضغط فوق العنوان مرة أخرى لتغيير موضعه حسب الحاجة.

6. يمكنك أيضًا ضغط النص لتقليل الحجم أو توسيعه، أو إذا كنت تريد تغيير الخط أو اللون، يمكنك الضغط على "T" الذي يظهر في المقطع أسفل منطقة معاينة الفيديو وتحديد إما "Aa" (للخط)، أو رمز الدائرة متعدد الألوان (للون).

يمكن تحقيق ذلك أيضًا عند تحديد نمط النص لأول مرة، وهناك المزيد من الخيارات، مثل ظل النص والأحرف الكبيرة، المتاحة إذا ضغطت على أيقونة ثلاثية النقاط من تلك الشاشة.