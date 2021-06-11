شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير تطبيق لاكتشاف الاكتئاب بناءً على التغييرات فى صوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العلماء أنهم يخططون لإنشاء تطبيق هاتف ذكي يكتشف ما إذا كان شخص ما مكتئبًا بناءً على التغييرات في صوته، فوفقًا للباحثين في جامعة ماريلاند، يتغير تنسيق الكلام عندما يصاب الشخص بالاكتئاب، ولا يستطيع الأشخاص المصابون بالاكتئاب التفكير بسرعة، كما أن معدل تحدثهم يتباطأ مع فترات توقف أطول وأطول مما لو لم يكونوا مكتئبين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن أن يساعد تطبيق اكتشاف الصوت الذي يستخدم التعلم العميق، وهو نوع من التعلم الآلي يعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية، في اكتشاف مثل هذه السمات، والتي غالبًا ما تكون دقيقة.

ويمكن أن يوصي معالجو الصحة العقلية بالتطبيق لمرضاهم، الذين يرسلون تحديثات بالفيديو والصوت عن مزاجهم في المنزل، والتي ستقيمها التكنولوجيا بعد ذلك.

هذا من شأنه أن يساعد المرضى ومن حولهم على البقاء على إطلاع حول التغييرات التي قد تهدد الحياة في صحتهم العقلية، وتقود المشروع كارول إسبي ويلسون، أستاذة الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة ماريلاند.

وتناقش البروفيسور إسبي ويلسون كيف تنعكس حالة الصحة العقلية للشخص في تنسيق إيماءات الكلام، والتطبيق الذي لم يذكر اسمه بعد والذي لا يزال في مراحل التخطيط الأولي، سيوصي به المعالجون المرضى للمساعدة في مراقبتهم بين جلسات العلاج.

وقالت البروفيسور إيسبي ويلسون: "الهدف هو تنبيه المعالج إذا كان المريض بحاجة إلى أن تتم معاينته حتى لا يصاب بالاكتئاب الشديد وربما يقرر الانتحار."

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى التطبيق على هاتفه الذكي، والذي سيطرح بعد ذلك بعض الأسئلة الأساسية حول ما كان يشعر به جسديًا وعاطفيًا في الأسبوع الماضي.

ويجيب المستخدمون على الأسئلة شفهيًا، وسيتم تسجيل كلامهم، ويمكن للهاتف الذكي أيضًا التقاط فيديو للمستخدم أثناء حديثه، إذا اختار تشغيل الكاميرا.