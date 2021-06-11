شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن الإصدار التجريبى الثانى لاندرويد 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه جوجل لإطلاق الإصدار التجريبي الثاني العام من Android 12، فى تحديث يجلب الميزات التي تم الإعلان عنها في I / O الشهر الماضي مثل Privacy Dashboard.

وستضيف أيضًا مفاتيح إيقاف للميكروفون والكاميرا، ومؤشرًا لإظهار وقت استخدام هذه المستشعرات وإلقاء نظرة محدثة على إعدادات شبكة WiFi وفقا لما نقله موقعengadget.

توفر لوحة معلومات الخصوصية نظرة عامة على كيفية استخدام التطبيقات الموجودة على جهازك لأجهزة الاستشعار مثل الكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

يعرض مخططًا في الجزء العلوي لمقدار استخدامها في آخر 24 ساعة ، متبوعًا بقوائم بجميع التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى كل منها. يمكنك أيضًا الحصول على عرض مخطط زمني لنشاط المستشعر وطلب تفسيرات من التطبيقات حول سبب حاجتها إلى بياناتك.

مع التبديل الجديد للكاميرا والميكروفون في ظل الإعدادات السريعة ، سيوفر Android 12 طريقة سهلة لإنهاء كل هذه المستشعرات لمزيد من راحة البال بحيث لا يستمع أحد بشكل شائن لمحادثاتك.

عند تشغيل هذه التطبيقات، قالت Google إن التطبيقات "ستتلقى كاميرا فارغة وموجزات صوتية ، ويتولى النظام إخطار المستخدم لتمكين الوصول لاستخدام ميزات التطبيق". سيعرض Android 12 أيضًا نقطة صغيرة في شريط الحالة إذا تم استخدام هذه المستشعرات ، لذا ستعرف ما إذا كان أحد التطبيقات قد قام بتشغيل الميكروفون ، على سبيل المثال.

وتتضمن التحديثات الأخرى القادمة إلى الإصدار التجريبي العام الثاني من Android 12 واجهة معدلة تعرض شبكات WiFi المتاحة في لوحة منبثقة عند الضغط لفترة طويلة على الرمز في الإعدادات السريعة. كما سيتم نقلك إلى صفحة منفصلة لمشاهدة الاتصالات المتاحة ، ولكن التجربة الجديدة تتيح لك البقاء على نفس الصفحة ، حيث لا تشغل النافذة المنبثقة سوى الثلثين السفليين من الشاشة.

وسيكون Android 12 أيضًا أكثر شفافية بشأن التطبيقات التي تحصل على معلومات من الحافظة الخاصة بك، وسيعرض الإصدار التجريبي الأخير هذا إشعارًا أسفل الشاشة إذا كان هناك تطبيق آخر غير التطبيق الذي نسخت منه شيئًا ما يقرأ ذلك.

لا تزال هناك تغييرات كبيرة قادمة على نظام تشغيل الهاتف المحمول من Google والتي لم يتم طرحها في الإصدار التجريبي العام حتى الآن، بما في ذلك المواد التي تصممها والتي ستكيف نظام ألوان نظامك مع الخلفية التي اخترتها.

لكن لا تزال أشياء مثل التعليقات اللمسية المقترنة بالصوت للحصول على تجارب أكثر ثراءً أو غامرة تنتظر تنفيذ المطور أيضًا. لكن الإصدار التجريبي العام الثاني من Android 12 يبدو أنه يقدم معاينة لمزيد من التغييرات الوظيفية القادمة ، لا سيما على جانب الخصوصية. إذا كنت ترغب في التحقق منها ، ولا تمانع في استخدام برامج يحتمل أن تكون غير مستقرة ، فيمكنك التسجيل في الإصدار التجريبي على موقع Google.