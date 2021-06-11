شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محيطات العالم أصبحت خمسة.. تعرف على المحيط الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح لدى الأرض خمسة محيطات الآن، حيث تعرفت الناشيونال جيوجرافيك National Geographic أخيرًا على المحيط الجنوبي لأنتاركتيكا على خرائطها بجانب المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والهند والقطب الشمالى، فأعلنت الجمعية، التي كانت تنشر خرائط للعالم منذ عام 1915، علنًا عن سياستها الجديدة أمس، بالتزامن مع اليوم العالمي للمحيطات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حددت ناشيونال جيوجرافيك المحيط بأنه مرتبط بالتيار الذي يتدفق حول القارة القطبية الجنوبية، مع وصول أقصى شمالي يصل إلى خط العرض 60 جنوبا.

وينضم المحيط الجنوبي إلى القطب الشمالي والأطلسي والهندي والمحيط الهادئ على خرائطها، على الرغم من أن وضع الجسم المحيط بالقارة القطبية الجنوبية لا يزال محل نزاع دولي.

وتأمل ناشيونال جيوجرافيك أن تساعد خرائطها الناس على التفكير بشكل مختلف حول المحيط الجنوبي، وبالتالي تشجيع الحفاظ عليه.

وأوضح عالم الجغرافيا بالجمعية الجغرافية الوطنية أليكس تايت في الإعلان: "لقد اعترف العلماء بالمحيط الجنوبي منذ فترة طويلة، لكن لأنه لم يكن هناك اتفاق دولي، لم نعترف به رسميًا من قبل.

وقالت ناشيونال جيوجرافيك إن تايت، الذي يشرف على التغييرات في جميع الخرائط التي تنشرها، ولجنة سياسة الخرائط الخاصة بهم كانوا يناقشون مزايا الاعتراف بالمحيط الجنوبي كمحيط في حد ذاته منذ سنوات حتى الآن.

كانوا قد صنفوا المياه حول القارة القطبية الجنوبية على أنها مجرد امتدادات جنوبية باردة للمحيط الأطلسي والهندي والمحيط الهادئ، وينبع قرار المجتمع بالاعتراف به الآن من الاعتراف بالتيار القطبي المتميز والسريع في القطب الجنوبي والذي يحيط بأقصى جنوب القارة.

كما أنها أخذت في الحسبان النظام البيئي البحري الفريد الموجود في المياه الباردة للمحيط الجنوبي، وقال تايت إنه يأمل أن تؤثر السياسة الجديدة لناشيونال جيوجرافيك فيما يتعلق بالمحيط الجنوبي على كيفية تعلم الأطفال الذين يستخدمون الخرائط في المدارس رؤية العالم.