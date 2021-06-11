شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تأتى تطبيقات اندرويد إلى متجر مايكروسوفت فى نظام تشغيل ويندوز 11؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتحدث Microsoft عن نظام التشغيل Windows" فى 24 يونيو الجارى، وقبل الموعد المرتقب ظهرت بعض التسريبات على نظام التشغيل Windows 11 الجديد، تضمنت بعض الأدلة على أن Microsoft قد تعمل على محاكي Android أصلي لنظام التشغيل Windows ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن MSPoweruser نقله موقع the verege.

يعتبر تزويد التقرير بإدخال محدد في سجل التغيير لأحدث إصدار من نظام Windows الفرعي لنظام Linux حيث تحتوي السجلات على أمرين محددين لنظام Android. ويسلط التقرير الضوء على "إصلاح نافذة محاكي android غير قابلة للتحريك عند عدم وجود إطار" وآخر "إصلاح نافذة محاكي android لا تتحرك وتتعطل عند التصغير".

وتم تصميم نظام Windows الفرعي لنظام التشغيل Linux للمطورين، لذا فليس من المستغرب أن نرى ذكر Android ، من المرجح أن يشير التغيير فقط إلى الأخطاء التي قد يواجهها مطورو البرامج عند العمل على تطبيقاتهم، ومع ذلك لا يزال هناك احتمال ضئيل أن يكون شيئًا أكبر.

قد تستخدم Microsoft المحاكاة في نظام Windows الفرعي لنظام Linux كأساس لجلب تطبيقات Android الأصلية إلى Windows و Microsoft Store، في نهاية عام 2020، أشارت الشائعات إلى أن Microsoft تعمل مع مطورين للقيام بذلك، بمشروع يُعرف باسم "Latte".

ونظرًا لأن معظم التطبيقات تعتمد على خدمات Google Play ، فإن نطاق تطبيقات Android التي تعمل بها سيكون محدودًا. ولكن مع إشارات Android في سجل التغيير، يشير هذا إلى أنه قد يكون في الواقع حقيقة للإصدار التالي من Windows.

لكن الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Satya Nadella ربما بدا أنه يثير هذا الأمر خلال مؤتمر مطوري Build 2021، في كلمته الرئيسية، ذكر أنه "قريبًا سنشارك أحد أهم التحديثات لنظام Windows في العقد الماضي لإتاحة فرص اقتصادية أكبر للمطورين والمبدعين."

ناديلا لم يتوقف عند هذا الحد وأشار أيضًا إلى ترحيبه بـ "كل منشئ محتوى يبحث عن النظام الأساسي الأكثر ابتكارًا وجديدًا وانفتاحًا لإنشاء التطبيقات وتوزيعها وتحقيق الدخل منها".

يبدو أن هذا متجر Microsoft جديد به تطبيقات Android ، ومن الممكن تشغيل تطبيقات Android على Windows من خلال تطبيق Your Phone و Link to Windows ، أو من خلال برامج الجهات الخارجية.